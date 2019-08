Basket serie C è già tempo di raduni.

Basket serie C Oggi tocca a Cermenate, domani al Gorla Cantù

E’ tempo di raduni per le squadre lariane impegnate nei campionati di basket serie C. Ad aprire le danze sono state Rovello Porro in C Gold che ha iniziato il nuovo corss con coach Matteo Bonassi e in C Silver Le Bocce Erba. Venerdì sera infatti il team erbese si è ritrovato al PalaErba con lo staff del neotecnico Mauro tagliabue per cominciare a sudare in vista della nuova stagione 2019/20. E in questo inizio di settimana tocca alle altre due nostre rappresentanti di C Gold. Stasera alle ore 20 si raduna a Cermenate la nuova Virtus del confermato staff di coach Max Mazzali. Domani invece sarà la volta del Gorla Team Abc Cantù che si ritroverà per iniziare a lavorare sotto gli ordini del nuovo coach Sergio Borghi che torna a distanza di qualche anno sulla panca della prima squadra biancorossa pur rimanendo come responsabile del settore giovanile del Progetto Giovani Cantù.

Ricordiamo che Virtus e Gorla parteciperanno il 21-22 settembre a Cermenate alla 35esima edizione del Trofeo Renato Malacarne, quadrangolare riservato a squadre di C Gold.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU