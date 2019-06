Basket serie C tutte le squadre aventi diritto in Lombardia nel 2019/20.

Basket serie C in Silver solo Erba tra le 45 società

Il comitato fip lombardo ha diramato l’elenco delle squadre aventi diritto a partecipare ai campionati 2019/20 di basket serie C. In Gold sono 29 club con tre lariane: Virtus Cermenate, Gorla Cantù e Rovello Porro. In Silver solo Erba tra le 45 aventi diritto.

Serie C Gold

1 51321 ROMANO LOMBARDO BASKET A.S.D. BG

2 3437 A.S.D. BASKET ISEO BS

3 6563 A.D. PALL. GARDONESE BS

4 46103 VIRTUS LUMEZZANE ASS. DIL. BS

5 47816 ASD NEW BASKET PREVALLE BS

6 52975 ASD OLIMPIA LUMEZZANE BS Promossa da C Silver

7 965 A.DIL. TEAM ABC CANTU’ CO

8 2406 G.S. DIL. VIRTUS CERMENATE CO

9 36137 A.S.D. BASKET ROVELLO CO Promossa da C Silver

10 23163 A.S.D. BASKET TEAM 1995 CR

11 15876 A.DIL. CARPE DIEM BASKET LC Promossa da C Silver

12 233 POL. VAREDO A.S.D. MB Promossa da C Silver

13 1094 A. DIL. PALL. LISSONE MB

14 3837 POL. DIL. FORTITUDO MB Promossa da C Silver

15 35353 US PALL. AURORA DESIO 94 MB Retrocessa da B

16 106 A.DIL. PALL. MILANO 1958 MI

17 321 SOCIAL O.S.A. BASKET A.S.D. MI Promossa da C Silver

18 809 OPERA BASKET CLUB A.S.D. MI

19 928 POL DIL. LIBERTAS CERNUSCO MI

20 17132 A.S.D. MILANOTRE BASKET MI

21 23196 US D. NERVIANESE 1919 S. PALL. MI

22 2870 A.D. BASKET SUSTINENTE MN

23 7108 BASKET TEAM E.BATTAGLIA A.D. PV

24 230 PALL. BUSTO ARSIZIO ASS. DIL. VA

25 857 A.DIL. BASKETBALL GALLARATE VA

26 1121 A.S.D. ROBUR BASKET SARONNO VA

27 2449 U.S. DIL. CISTELLUM BASKET VA

28 7707 ASD BK VALCERESIO ARCISATE VA

29 25666 POL.D.BASKET BALL CLUB 7 LAGHI VA

Serie C Silver

3147 A.D. SERIANA BK 75 BG

2 18028 CRAL DALMINE a.s.d. BG

3 25621 VIRTUS PALL. GORLE A.S.D. BG

4 46215 BOTTANUCO BASKET A.S.DIL. BG

5 50000 A.S.DIL. BLU OROBICA BG Retrocessa da C Gold

6 1100 A.S.D. G.S. S A S PELLICO BS

7 6272 ASD MANERBIO BASKET BS

8 10530 A.S. BASKET OME 01 BS

9 14157 OSPITALETTO BASKET ASD BS Promossa da Serie D

10 7661 CASA DELLA GIOVENTU’ A.S.D. CO Retrocessa da C Gold

11 16359 A.DIL. BASKET CASALMAGGIORE CR

12 27457 SANSEBASKET ASS. DIL. CR Retrocessa da C Gold

13 461 POL. DIL. MANDELLO LARIO LC Promossa da Serie D

14 51276 OLD SOCKS S. MARTINO A.S.D. LO

15 329 A.S.D. CSA AGRATE BRIANZA MB

16 1007 ASD POL. DI. PO. SEZ. PALL. MB

17 16366 A.S.D. TEAM 86 BK VILLASANTA MB

18 18039 A.D. NUOVO BASKET GROANE 2005 MB

19 457 A.S.DIL. BASKET P.O.S.A.L. MI

20 839 G.S. O.SA.L. NOVATE A.S.D. MI

21 2996 G.S. RONDINELLA A.S.D. MI

22 3282 ASD C.S.C. BK CUSANO MILANINO MI

23 7148 ASS. DIL. EBRO BASKET MI

24 23185 ASD BASKET BRUSUGLIO MI

25 23189 A.S.DIL. O.S.L. GARBAGNATE MI Promossa da Serie D

26 46273 SETTIMO BASKET A.S.D. MI Promossa da Serie D

27 52115 A.S.D. PALL. CERRO MAGGIORE MI

28 54044 Pallacanestro Milano3 Basiglio MI

29 8775 A.S.D. PALL. QUISTELLO 1996 MN

30 39082 A.S.D. VIADANA BASKET MN

31 50003 ASS. POL. DIL. SAN PIO X MN

32 50782 PBA BASKET LIONS DEL CHIESE MN

33 52092 JUNIOR BASKET CURTATONE ASD MN Promossa da Serie D

34 6279 U.S.D.BASKET SANMAURENSE PAVIA PV Promossa da Serie D

35 46286 ASD AIRONI PALL. ROBBIO PV

36 50203 A.DIL. NOVA BASKET 2003 PV Promossa da Serie D

37 51223 A.D. NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA PV

38 876 A.S.DIL. MORBEGNO 70 SO

39 467 A.S.D. BASKET VENEGONO VA Promossa da Serie D

40 1099 VIRTUS OLONA ASD VA

41 2601 G.S. PALL. CASTRONNO A.S.D. VA

42 4551 U.S. MARNATESE BASKET A.S.D. VA

43 10542 A.S.D. POL. DAVERIO VA

44 25656 PALL. VERBANO LUINO A.S.D. VA

45 25663 G.S. CASORATESE A.S.D. VA

