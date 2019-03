Basket serie D dopo il 9° turno ritorno girone C.

Basket serie D Villa Guardia ormai giù, Cabiate a un passo dai playout

Il 9° turno di ritorno del girone C del campionato di basket serie D ha sorriso ad Appiano, Lomazzo, Figino e Cadorago. Ormai retrocessa direttamente il Villa Guardia battuto dal Figino mentre anche il Cabiate vede a un passo i playout quando mancano solo quattro gare al termine della regular season.

Risultati del 9° turno ritorno girone C

Appiano – Tavernerio Basket 78 – 51 (16-15, 26-25, 54-41)

Appiano: Arrigoni , Trebbi, Rossi 14, Gorni 11, Ferloni 6, Del Pero 9, Bottinelli 11, Rovelli 6, Rimoldi n.e, Ronchetti, Losa 15, Bianchi 6. All. Biraghi

Tavernerio: Farina 4, Aiani 9, Taormina 16, Sormani 18, Romanó 4, Ouattara, Bianco, Della Valle, Madasi, Piva. All. Di Landri

ABC Lomazzo – Pol. Bellusco 58 – 51 (15-23, 34-29, 43-43)

ABC Lomazzo : Clerici, Galletti 6, Pagani 15, Chiurato 2, Bianchi 4, Galli 11, Erba 14, Martinoni 4, Bigoni ne, Marzorati ne, Ippindo 2. All. Zandalini

Pol. Bellusco Basket : Trassini L. 9, Sala, Astolfi 4, Toffetti 9, Simone 2, Ka Serigne 12, Barzaghi 12, Trassini M. 3. All. Saputo

Legnomarket Figino- Villaguardia 86 – 53 (25-8, 53-24, 66-38)

Figino: Ferrario 2, Ferraioli 9, Bernardi 23, Bargna 5, Gazzola 11, Arnaboldi 10, Minotti A., Mazzucchi 11, Colombo 13, Minotti D. 2. All. Orsi

GS Villaguardia: Bedetti, Bianco 2, Tassan 7, Veronelli 5, Volontè 3, Corti, Dominioni 20, Giussani 2, Mastromonaco, Belloni 10, Gatti, Moraca 4. All. Benna

Olimpia Cadorago – Pallacanestro Cabiate 70 – 62 (22-14, 38-30, 58-42

Olimpia Cadorago : Amatulli, Beretta 12, Broggi 1, Corti 6, Cipriano 8, Meroni 4, Aceti 4, Sorbara 14, Bloise 6, Terreni 8, Clerici 7, Cerri. All. Serafini

Pall. Cabiate : Beretta 6,Gafforelli 9, Bianchi 5, Galbiati, Tagliabue 2, Silva 12, Orsenigo 8, Castiglioni 10, Rho 5, Busnelli 5. All. Allievi

Paderno Dugnano – Biassono 69 – 77

Basket Cesano Seveso – Basket Seregno 82 – 75

Ussa Nova Milanese – Pall. Master Carate 87 – 71

Classifica girone C

Seregno, Master Carate 38; Novacaritas Appiano Gentile 34; Biassono 32; Paderno Dugnano 28; Cesano Seveso 26; Lomazzo 24; Nova Milanese 22; Cadorago 20; Figino 16; Bellusco 14; Cabiate 12; Tavernerio 8; Villa Guardia 0.

Programma del 10° turno girone C

Venerdì 22 marzo Cabiate-Cesano Seveso (ore 21.15), Lomazzo-Figino (ore 21.30), Biassono-Bellusco, Tavernerio-Paderno Dugnano (ore 21.30), Villa Guardia-Nova Milanese (ore 21.15); domenica 24 Seregno-Cadorago (ore 20), Master Carate-Appiano Gentile (ore 18).

