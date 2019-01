Basket serie D dopo il 13° turno andata girone C.

Basket serie D brusca frenata di Appiano a Seregno

Si è chiuso il girone d’andata nel campionato di basket serie C. Nel girone C sorridono il Tavernerio che vince il derby sul fondo e l’ABC Lomazzo che fa suo lo scontro diretto con il Cadoreago. Bel colpo anche del Cabiate a Nova Milanese. Niente da fare invece per Appiano sul campo della capolista Seregno

Risultati del 13° turno girone C

GS Villaguardia – Tavernerio Basket 80 – 100 (13-25, 38-49, 59-71)

GS Villaguardia: Bedetti 3, Bianco 5, Tassan 5, Veronelli 4, Scandella, Volontè 8, Corti, Giussani 20, Mastromonaco, Belloni 14, Gatti 8, Moraca 13. All. Brenna

Tavernerio Basket : Farina 12, Dellavalle, Aiani 10, Ouattara, Taormina 32, Piva 21, Fiorino 4, Bianco, Sormani 18, Madasi, Romanò 3. All. Di Landri

Basket Biassono – Figino 75 – 57 (19-19, 34-30, 50-45)

A. Dil. Basket Biassono : Frassoni 8, D.Arosio 2, Pirola 2, Leggiero 6, Parlato 20, Cervato 6, Fossati 12, L.Arosio 9, Tremolada, Pirovano 3, Meda 4, Angelici 3. All.: Riboldi. Figino Serenza : Ferrario 4, Ferraioli, Bernardi 25, Farina, Gabba 13, Bargna 3, Gazzola 2, Arnaboldi 4, Marzorati 2, Colombo 2, Minotti 2 All. Orsi

Basket Seregno – Novacaritas Appiano 84 – 61 (21-10, 40-28, 66-34)

Basket Seregno: Cibinetto, Candi 1, Villa 20, Cimino 6, Bombarda 12, Bonvino 6, Cappelletti, Caglio 5, Sala 12, Carolo 10, Gianotti 12. All. Brunati

Appiano Gentile: Arrigoni 3, Trebbi, Rossi 18, Gorni 11, Ferloni 4, Del Però 6, Prato, Bottinelli ne, Rovelli 14, Rimoldi 5, Losa. All. Binaghi

Nova Milanese – Pallacanestro Cabiate 46 – 49 (16-9, 22-26, 38-38)

Nova Milanese: Mariani M 5, Vaghi , D’Apolito 9, Ravasi L, Pozzi 9, Blo 4, Mariani A , Fari , Ravasi M 2, Veggtti 11, Velez 6, Torchio ,All. Napoli

Pallacanestro Cabiate: Beretta 10, Gafforelli 10, Bianchi, Pozzi 5, Tagliabue 2, Silva 10, Sannino, Orsenigo 10, Castiglioni 2, Nobili ne, Rho. All. Allievi

ABC Lomazzo – Olimpia Cadorago 63 – 56 (15-25, 26-33, 40-44)

ABC Lomazzo: Clerici 5, Galletti 1, Pagani 10, Chiurato 8, Bianchi, Galli 4, Colombo ne, Erba 24, Martinoni, Formicola ne, Orsi 11, Cancian. All. Zandalini

Olimpia Cadorago: Amatulli 3, Dominioni ne, Beretta 14, Broggi 3, Corti 4, Colmegna, Trebbi, Cipriano 4, Meroni 5, Sorbara 2, Terreni 21, Clerici. All. Serafini

Master Carate – Paderno Dugnano 77 – 60, Bellusco – Cesano Seveso 73 – 66

Classifica girone C

Seregno, Carate Brianza 24; Novacaritas Appiano Gentile 20; Biassono 18; Lomazzo 16; Paderno Dugnano, Cesano Seveso 14; Olimpia Cadorago, Figino, Nova, Bellusco 10; Cabiate 8; Tavernerio 4; Villa Guardia 0.

Programma 1° turno ritorno girone C

Venerdì 18 gennaio: Cesano Seveso -Figino (ore 21.30), Tavernerio-Bellusco (21.30), Villa Guardia-Biassono (21.15), Nova-Paderno; domenica 20 Seregno-Cabiate (20), Carate-Lomazzo (18), Cadorago-Appiano (18).

