Basket serie D risultati del 1° turno di playout.

Basket serie D ko 2-0 Figino, Tavernerio e Cabiate

I playout del campionato di Basket serie D si sono rivelati amarissimi per le tre squadre brianzole. Nel 1° turno salvezza infatti hanno perso le rispettive serie per 2-0 sia il Tavernerio Basket che il Legnomarket Figino che il Cabiate che ora dovranno cercare la salvezza nel secondo spareggio per evitare la retrocessione.

I tabellini delle gare di ritorno del 1° turno

Tavernerio Basket (13C) – ASD Limax Clivio (10B) 49 – 77 (13-23, 30-44, 43-60)

Tavernerio Basket: Taormina 12, Sormani 16, Pedrazzani 8, Aiani 7, Farina 2, Romanó 2, Ouattara 2, Ostinelli, Madasi, Della Valle. All. Di Landri

ASD Limax Clivio: Bernasconi 21, Garavaglia 10, Gavioli, Cantoreggi, Sandrinelli 16, Bianchi 22, Leoni 6, Mauri 2, Armocida Gio. All. Buzzi

Gamma Basket Segrate (13D) – Figino Serenza (10C) 55- 41 (15-7, 21-16, 39-28)

Gamma Basket Segrate: Saladini 5, Giuseppetti 7, Bonazzoli 1, Carpineti 11, Pezzoni 2, Vivian 14, Magnaghi 2, Sirtori 6, Marchese ne, Biraghi 2, Saturnino 5, Paviglianiti. All. Pignataro

Figino Serenza: Minotti L. 4, Ferrario 3, Bernardi 9, Bargna 1, Gazzola 3, Arnaboldi 7, Mazzucchi 2, Marzorati 1, Colombo 6, Minotti D. 5. All. Orsi

Pall. Cabiate (12C)- Campus Varese (11B) 78 – 88 dts (14-20, 34-43, 51-59, 72-72)

Pallacanestro Cabiate: Beretta 7, Gafforelli 7, Orsenigo 26, Pozzi 11, Tagliabue 3, Busnelli 2, Rho 15, Bianchi 4, Minotti 2, Castiglioni 1, Nobili n.e. All. Allevi

Campus Varese: Garagiola 5, Bardelli 4, Campanale 8, Mottini 21, Calzavara 18, Calcagni 5, Schieppati 11, Gianfrate 0, Dao 9, Civelli 0, Scaltritti 5, All. Natola

I tabellini delle gare d’andata del 1° turno

Limax Clivio (10B) – Tavernerio Basket (13C) 79 – 71 (20-23, 48-34, 64-52)

ASD Limax Clivio: Bernasconi 13, Garavaglia 7, Cantarelli 9, Gavioli 2, Cantoreggi, Sandrinelli 17, Bianchi 25, Leoni 6, Armocida. All Buzzi

Tavernerio Basket: Farina 14, Dellavalle 0, Aiani 21, Pedrazzani 1, Ouattara 0, Taormina 13, Sormani 17, Ostinelli ne, Madasi 0, Romanò 5. All. Di Landri

Figino Serenza (10C) – Gamma Basket Segrate (13D) 55 – 59 (10-16, 32-28, 41-44)

Figino Serenza: Minotti L. 2, Ferrario 6, Bernardi 15, Bargna 3, Gazzola 9, Arnaboldi 5, Mazzucchi 11, Marzorati 2, Colombo, Minotti D. 2. All. Orsi

Gamma Basket Segrate: Saladini 11, Giuseppetti 9, Bonazzoli 2, Carpineti 4, Pezzoni 5, Vivian 11, Magnaghi 2, Sirtori 10, Biraghi 2, Saturnino 3, Paviglianiti. All. Pignataro

Campus Varese (11B) – Pallacanestro Cabiate (12C) 91 – 68 (27-21, 55-36, 74-53)

Campus Varese: Garagiola 13, Bardelli 2, Campanale 10, Mottini 11, Calcagni 29, Calzavara 23, Schieppati 3, Sassi 0, Scaltritti 0, Gianfrate 0. All. Natola

Pallacanestro Cabiate: Orsenigo 18, Beretta 18, Rho 13, Gafforelli 6, Busnelli 2, Sannino 5, Tagliabue 4, Bianchi 2, Minotti, Nobili, Castiglioni. All. Allevi

