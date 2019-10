Basket serie D dopo il 3° turno girone B.

Basket serie D le due squadre lariane battute e ultime in classifica

Ancora un weekend amaro per le due squadre lariane del girone B del campionato di Basket serie D. Terza sconfitta di fila infatti per Tavernerio e Cabiate rispettivamente battute in casa da Vercurago e Cavenago. Entrambe sono ancora ultime a quota 0 a caccia del primo referto rosa stagionale.

I tabellini

Pallacanestro Cabiate – Cavenago Brianza 71 – 85 (12-15, 33-36, 55-55)

Pallacanestro Cabiate : Castiglioni 2, Lomuscio 4, Broggi, Cesana 6, Rho 14, Farina 8, Busnelli 10, Bianchi 7, Bloise 4, Silva 14, Tagliabue 2, Minotti ne. All. Allevi

Cavenago Brianza : Cambiaghi 3, Sala 16, Trassini ne, Manzoni A. 11, Manduzio, Gironi 10, Lombardi 3, Corneo 14, Lanza 15, Manzoni T., Barzaghi 13. All. Mercante

Basket Tavernerio – Basket Vercurago 59 – 75 (15-11, 28-34, 44-57)

Basket Tavernerio : Taormina 11, Moscatelli 7, Bianchi 18, Sormani 11, Monti 1, Ouattara 5, Cagnazzo, Condrutz 3, Madasi 3, Caporali. All. Di Landri

Basket Vercurago : Ghirlandi 8, Combi 12, Monte 13, Pozzi 17, Figini 9, Lomasto 5, Garota 11, Perillo, Radaelli, Cazzaniga, Molgora, Colosimo. All. Motta

Risultati completo del 3° turno girone B

Alto Sebino-Caluschese 45-76, Pall. Cabiate-Cavenago 71-85, Tavernerio-Vercurago 59-75, Pescate-Excelsior Bergamo 64-76, Sondrio-Sebino 71-59, Civatese-Brembate 59-52, Nibionno-Rovagnate 70-57.

Classifica girone B

Caluschese, Excelsior Bergamo 6; Sebino Basket, Brembate Sopra, Civatese, Cavenago, Sondrio, Vercurago, Nibionno 4; Rovagnate 2; Pall. Cabiate, Basket Tavernerio, Pescate, Alto Sebino 0.

Programma completo del 3° turno girone B

Venerdì 25 Cavenago-Civatese, Brembate Sopra-Tavernerio (ore 21.30), Rovagnate-Alto Sebino, Vercurago-Sondrio; domenica 27 Sebino Basket-Cabiate (ore 18.30), Caluschese-Pescate, Excelsior Bergamo-Nibionno.

