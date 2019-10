Basket serie D dopo 2° turno girone B.

Venerdì 18 entrambe torneranno in campo a domicilio

Dopo il 2° turno del girone B del campionato di serie D ancora a secco sia Cabiate che Tavernerio battute rispettivamente a Rovagnate e Bergamo in volata. Entrambe torneranno in campo a domicilio venerdì 18 rispettivamente contro Cavenago e Vercurago per provare a strappare il primo successo.

I tabellini di

ARS Rovagnate – Pallacanestro Cabiate 69 – 63 (15-16, 29-32, 55-50)

Pol. ARS Rovagnate : Ranzoni 4,Marinello 28, Pironato 2, Ripamonti 9, Catanese 8, Valeriano 4, Sala 4, Ticozzi 10, Beretta, Sironi. All. Castelli

Pallacanestro Cabiate : Castiglioni 4, Lomuscio 8, Broggi 9, Cesana 4, Rho 9, Farina 3, Busnelli, Bianchi, Bloise 12, Mencarelli 8, Tagliabue 6, Minotti. All. Allievi.

Excelsior Bergamo – Basket Tavernerio 58 – 56 (13-18, 31-33, 41-41)

Excelsior Bergamo : Bellazzi 14, Sironi 16, Armanni 8, Cortinovis 3, Rovetta 7, Lussana, Reguzzi ne, Zucchetti 2, Zanellato 8, Adami, Arrigoni, Locatelli. All. Blasizza M. – Ass. Savoldell

Basket Tavernerio : Taormina 13, Moscatelli 22, Bianchi 12, Sormani 8, Monti 1, Ouattara, Cagnazzo, Condrutz, Madasi, Dellavalle. All. Di Landri

Altri risultati del 2° turno girone B

Brembate-Alto Sebino 82-78, Vercurago-Sebino Basket 70-84, Cavenago-Sondrio 73-58; domenica 13 Caluschese-Civatese 66-64, Nibionno-Pescate 64-84.

Classifica girone B

Caluschese, Excelsior Bergamo, Sebino Basket, Brembate Sopra 4; Civatese, Cavenago, Sondrio, Vercurago, Nibionno, Rovagnate 2; Pall. Cabiate, Tavernerio, Pescate, Alto Sebino 0.

Programma del 3° turno girone B

Venerdì 18 ottobre Sebino-Caluschese, Cabiate-Cavenago (ore 21.15), Tavernerio-Vercurago (ore 21.30), Pescate-Excelsior Bergamo; domenica 20 Sondrio-Sebino, Civatese-Brembate, Nibionno-Rovagnate.

