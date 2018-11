Basket serie D dopo il 7° turno girone C.

Basket serie D vittorie per Cadorago e Lomazzo che salgono in classifica

Continua inarrestabile la marcia della Novacaritas Appiano nel campionato di basket serie D. La squadra appianese infatti centra il settimo successo di fila e si mantiene in testa da sola al girone C lombardo. Vittorie pesanti anche per Cadorago che spazza via Villa Guardia e Lomazzo che salgono. Sconfitte a domicilio per Tavernerio e Cabiate mentre Figino cade a Carate Brianza.

Tabellini e risultati del 7° turno

Master Carate -Figino Serenza 94 – 56 (26-15, 47-38, 74-47. Figino: Ferraioli 3, Bernardi 10, Gabba 25, Farina, Bargna 3, Gazzola 6, Arnaboldi 5, Minotti A, Marzorati, Colombo 2, Minotti D. 2. All. Orsi),

Tavernerio Basket – Basket Seregno 53 – 80 (13-24, 28-52, 37-70. Tavernerio Basket : Farina 8, Della Valle, Aiani 2, Ouattara, Taormina 18, Piva 11, Fiorino, Bianco, Sormani 10, Madasi, Romanò 4. All. Di Landri),

ABC Lomazzo – Cesano Seveso 74 – 57 (Lomazzo : Clerici 2, Galletti 9, Pagani 20, Chiurato 1, Paieri, Bianchi, Galli 13, Colombo, Erba 10, Martinoni 2, Orsi 15, Cancian 2. All. Zandalini),

Pallacanestro Cabiate – Biassono 69 – 79 (21-24, 37-44, 56-62. Cabiate : Orsenigo 6, Bianchi 1, Minotti, Gafforelli 7, Beretta 12, Spreafico 12, Silva 7, Pozzi 12, Tagliabue 8, Nobili, Castiglioni 4, Rho. All. Allievi),

Olimpia Cadorago – GS Villaguardia 74 – 48 (18-13, 34-17, 49-33. Cadorago : Amatulli, Dominioni 7, Beretta ne, Broggi 3, Corti 11, Trebbi 3, Cipriano 4, Marinoni 2, Sorbara 4, Bloise 12, Terreni 22, Meroni 6. All. Serafini), Bellusco Basket – Paderno Dugnano 66 – 62; Novacaritas Appiano-Nova Milanese 69 – 53 (23-16, 36-24, 50-35. Appiano: Arrigoni 6, Chittaro 12, Trebbi 3, Gorni 14, Ferloni 11, Del Pero 14, Bottinelli ne, Rovelli 1, Rimoldi, Ronchetti ne, Pagani ne, Losa 4. All. Biraghi).

Classifica girone C

Appiano Gentile 14; Seregno, Carate Brianza 12; Biassono 10; Bellusco, Paderno Dugnano, Cesano Seveso, Olimpia Cadorago 8; Lomazzo, Nova Milanese 6; Figino 4; Cabiate 2; Tavernerio, Villa Guardia 0.

Programma del prossimo turno 8° andata

Venerdì 23 novembre Cesano Seveso-Carate Brianza, Figino-Bellusco (ore 21.15), Lomazzo-Tavernerio (ore 21.30), Paderno Dugnano-Cabiate (ore 21.30), Biassono-Appiano Gentile (ore 21.30), Nova-Cadorago (ore 21.30); domenica 25 Seregno-Villa Guardia (ore 18.45).

