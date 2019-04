Basket serie D dopo ultimo turno regolare girone C.

Basket Serie D ai playout Tavernerio Figino e Cabiate, Villa Guardia retrocessa

E’ calato il sipario anche sul campionato di basket serie D lombardo. L’ultimo turno regolare ha sancito il secondo posto della Novacaritas Appiano che battendo la capolista Seregno l’ha agguantata in vetta ma per differenza canestri non è prima. Ai playoff Appiano sfiderà l’Abbiategrasso settimo nel girone E. Ai playoff da sesta anche l’ABC Lomazzo. Cadorago è salvo mentre ai playout il terzetto nostrano formato da Figino che avrà il fattore campo con Segrate, Tavernerio e Cabiate in trasferta rispettivamente con Clivio e Campus Varese. Già retrocesso il Villa Guardia.

Risultati dell’ultimo turno girone C

GS Villaguardia – Tavernerio Basket – 67 – 75 (15-22, 35-44, 46-63)

GS Villaguardia : Bianco 24, Tassan 3, Veronelli 9, Scandella 2, Volontè, Corti, Dominioni 11, Giussani 2, Belloni 5, Gatti 10, Moraca 1. All. Brenna

Tavernerio : Taormina 31, Farina 9, Sormani 15, Aiani 7, Ouattara 1, Romanò 5, Pedrazzani 7. All. Di Landri

Figino Serenza – Biassono 79 – 67 (18-18, 44-37, 58-54)

Figino Serenza : Minotti L. 5, Ferrario 12, Bernardi 15, Bargna 6, Gazzola 8, Minotti A. ne, Mazzocchi 5, Marzorati 4, Colombo 16, Minotti D. 8. All. Orsi

Biassono : Frassoni 7, Arosio D. 2, Foschini 5, Pirola 7, Deluca 7, Leggiero, Parlato 7, Cogliati 14, Fossati 3, Arosio L. 14, Rizzardi 2. All. Riboldi

Olimpia Cadorago – ABC PLomazzo 59 – 60 (15-9, 31-24, 46-43)

Cadorago : Amatulli 1, Aleo 5, Beretta 4, Broggi 5, Corti 7, Cipriano 3, Aceti 2, Bloise 8, Terreni 24, Clerici. All. Serafini

Lomazzo : Clerici 4, Galletti 2, Pagani 24, Chiurato 4, Bianchi 6, Erba 5, Martinoni 4, Incorvaia ne, Orsi 3, Cancian 2, Ippindo ne. All. Zandalini

Appiano Gentile – Basket Seregno 66 – 62 (21-11, 33-27, 51-48)

Appiano: Arrigoni 3, Rossi 5, Ferloni 11, Bottinelli 23, Rovelli 5, Felizietti 6, Rimoldi 4, Losa 9, Albini, Veronelli. All. Biraghi

Basket Seregno : Candi, Villa 2, Cimino 8, Bombarda 2, Bonvino 9, Cappelletti, Caglio 5, Sala 18, Carolo 9, Gianotti 9. All. Brunati

Pallacanestro Cabiate – Ussa Nova Milanese 82 – 75 (9-27, 28-43, 54-61)

Pallacanestro Cabiate : Orsenigo 8, Bianchi, Minotti 5, Gafforelli 19, Beretta 21, Pozzi 5, Tagliabue 6, Mariani, Busnelli 13, Rho 7. All. Allievi

Ussa Nova Milanese : Blo 14, Ravasi M. 2, D’Apolito 11, Velez 15, Mariani A., Gianfreda 1, Carota 17, Donghi 4, Pozzi 9, Torchio, Montagnana. All. Brioschi

Basket Cesano Seveso – Pol. Bellusco Basket 83 – 80

Paderno Dugnano – Master Carate 73 – 91

Classifica Finale girone C

Seregno, Appiano Gentile 42; Carate Brianza 40; Biassono 36; Cesano Seveso 32; Lomazzo, Paderno Dugnano 30; Nova 26; Cadorago, Figino 20; Bellusco 18; Cabiate 16; Tavernerio 12; Villa Guardia 0

Play Off – Primo Turno

TecnoAdda Mandello (1A) – Ussa Nova Milanese (8C)

Canottieri Milano (4D) – Show Camp Basketschool (5E)

ASD Venegono Basket (2B) – C.B.B.A. ASD Cologno (7D)

Master Carate (3C) – Basket Gussago (6F)

OSL Garbagnate (1B) – Vismara Hoosiers (8D)

Quartiere S. Ambrogio (4E) – Basket Sarezzo (5F)

Novacaritas Appiano (2C) – USG Abbiategrasso (7E)

Forze Vive Inzago (3D) – Schena Ass. Gen. Basket Sondrio (6A)

Basket Seregno (1C) – Pro Vigevano Basket (8E)

Junior Basket Curtatone (4F) – Excelsior Bergamo (5A)

Malaspina Sport Team (2D) – Ombriano Basket 2004 (7F)

ASD Basket Club Arlunese (3E) – GS Lonato Pozzolo (6B)

Asa Cinisello (1D) – US Padernese Basket (8F)

SBT Treviglio (4A) – Pol. Ardor Bollate (5B)

A. Dil. Nova Basket 2013 (2E) – Basket Caravaggio (7A)

Tazio Magni Gussola (3F) – ABC Pall. Lomazzo (6C)

USD Basket Sanmaurense (1E) – Basket Vercurago (8A)

Basket Legnano 91 (4B) – Basket Cesano Seveso (5C)

CXO Ospitaletto Basket (2F) – OR.MA. Basket Malnate (7B)

Pol. La Torre Basket (3A) – Nuova Argentia Pall. ASD (6D)

Basket Chiari (1F) – Sportlandia Tradate (8B)

A. Dil. Basket Biassono (4C) – ASD Pol. Garegnano (5D)

Edicasa Civatese (2A) – GS BK Paderno Dugnano (7C)

Settimo Basket ASD (3B) – AS Dil. Leoniana (6E)

Play Out – Primo Turno

Basket Cologno A Serio (10A) – Junior Knights Legnano (13B)

ASD Limax Clivio (10B) – Tavernerio Basket (13C)

Basket Figino Serenza (10C) – Gamma Basket Segrate (13D)

ASD Mojazza (10D) – ASD Here you can (13E)

ASD Pallacanestro Tromello (10E) – Basket Bancole (13F)

A. Dil. Pontevico Basket (10F) – CB Alto Sebino (13A)

Autovittani Pescate (11A) – La Sportiva Gavirate (12B)

AS Dil. Campus Varese (11B) – Pallacanestro Cabiate (12C)

Pol. Bellusco Basket (11C) – S. Pio X Milano (12D)

Cus Milano (11D) – Baskettiamo Vittuone (12E)

San Giuliano Milanese (11E) – Jokosport Izano (12F)

ASD River Basket (11F) – ASD Basket Nibionno (12A)

