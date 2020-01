Basket serie D oggi si apre il 13° turno d’andata girone andata.

Basket serie D stasera spicca anche il derby Lomazzo-Figino, domenica il Cadorago

Ultima giornata del girone d’andata nel campionato di basket serie D. Nel girone D questa sera scende in campo la capolista Novacaritas Appiano che si gioca il duello a distanza con Legnano per il titolo d’inverno. Appiano che ospita Gavirate mentre Legnano riceve domenica il Malnate sapendo che è avanti per lo scontro diretto favorevole. Stasera spicca anche il derby brianzolo Lomazzo-Figino mentre domenica 12 posticipo esterno per il Cadorago a Cislago.

Il cartellone completo del 13° turno girone D

Oggi venerdì 10 Tradate-Clivio, Lomazzo-Figino, Cassano Magnago-Campus Varese, Lonate-Albizzate, Appiano-Gavirate; domenica 12 Legnano-Malnate, Cislago-Cadorago.

La classifica a 40’ dal giro di boa girone D

Novacaritas Appiano Gentile Legnano 20; Lonate 18; Gavirate 16; Cassano Magnago, Malnate, Cislago 14; Olimpia Cadorago, ABC Lomazzo 10; Tradate, Albizzate, Clivio 8; Campus Varese 6; Pall. Figino 2.

