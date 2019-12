Basket serie D dopo 11° turno girone D.

Basket serie D al tappeto Lomazzo, Cadorago e Figino

Non è stato un weekend molto positivo per le squadre lariane impegnate nel girone D del campionato di basket serie D. A brindare infatti è stato solo Appiano Gentile che è tornato al successo dopo due stop restando quindi in vetta con Legnano che da parte sua ha regolato il Cadorago. Niente da fare anche per Lomazzo beffato in casa da Gavirate mentre Figino resta ultimo perdendo anche con Lonate.

I tabellini di

ABC Lomazzo – La Sportiva Gavirate 65 – 67 dts

Parziali 9-13, 32-25, 48-43, 59-59

ABC: Clerici 5, Mascheroni 2, Bianchi, Galli 8, Erba 18, Livio 10, Moscatelli 5, Orsi 3, Tomasini, Gorni 12, Meroni 2. All. Zandalini

La Sportiva Gavirate : Moretti E. 18, Moretti L. 5, Gianoli 4, Gottinger 2, Bianco 0, Olivetto 13, D’Andria 25, Iori 0, Pianezza 0 . All. Derico

GS Basket Lonate Pozzolo – Figino Serenza 94 – 70

Parziali 31-11, 54-27, 76-51

Lonate: Tosto 1, Testi 1, Bordoni, Mariani 8, Malanchini, Cressati 18, Marusic 9, Elli 6, Toia 26, Monacis 4, Mazzucco 12, Bianchi 9. All. Corbella

Figino: Muto, Farina 2, Romanato 4, Bargna 4, Gavioli 14, Minotti A., Foschi 4, Mazzucchi 9, Marzorati 12, Criscuolo, Colombo 9, Minotti D. 12. All. Scapin



Basket Legnano 91 – Olimpia Cadorago 83 – 72

Parziali 27-13, 48-30, 61-52

Legnano : Hamadi 19, Crespi 7, Radice, Lattuada, Inoa Piantini 24, Rinke 10, Zacchello, Marazzini 10, Portaluppi 4, Bernasconi 6, Garavaglia 3. All. Ferrara

Cadorago : Clerici A. 5, Sorbara 9, Corti 11, Baparape 13, Clerici 7, Barbato 8, Fedagari 9, Mazzoni 8, Belloni 2. All. Serafini

Pallacanestro Albizzate – Appiano Gentile 65 – 78

Parziali 16-22, 40-43, 56-58

Albizzate : Arduini ne, Caproni 2, Armocida 4, Barberis 7, Bardelli 4, Verità 8, Uggeri, Manoli, Paparusso 14, Ghiringhelli 12, Azzoni, Gandolfi 14. All. Vittori

Appiano: Gorla 14, Trebbi 2, Bartesaghi 10, Ferloni 4, Del Pero 7, Quaglia 0, Pasinato 11, Terraneo 21, Losa 4, Castelli 5. All. Rota

Programma del 11° turno andata girone D

Venerdì 13 dicembre Tradate-Campus Varese 64-78, Lomazzo-Gavirate 65-67 dts, Cassano-Clivio 85-83, Lonate-Figino 94-70, Albizzate-Appiano Gentile 65-78; domenica 15 Legnano-Cadorago (83-72, Cislago-Malnate 62-54.

Classifica girone D

Novacaritas Appiano Gentile, Legnano 18; Gavirate, Lonate 16; Cassano Magnago 14; Malnate, Cislago 12; Olimpia Cadorago, Lomazzo 10; Tradate 8; Albizzate, Clivio , Campus Varese 6; Pall. Figino 2.

Programma del 12° turno andata girone D

Venerdì 20 dicembre Malnate-Tradate, Figino-Legnano (ore 21.15), Clivio-Lomazzo (ore 21.15), Albizzate-Cassano Magnago, Campus Varese-Lonate, Gavirate-Cislago, domenica 22 (ore 18) Cadorago-Appiano Gentile.

