Basket serie D aperto il ritorno del girone D.

Basket serie D beffate Figino, Lomazzo e Cadorago

Il ritorno del campionato di Basket serie D apre bene solo per la Novacaritas Appiano Gentile che vince a Tradate e resta in vetta al girone D con Legnano. Beffate invece Figino e Lomazzo così come il Cadorago che deve alzare bandiera bianca a Gavirate.

I tabellini di



Limax Clivio – Figino Serenza 70 – 69

Parziali 23-15, 39-38, 58-57

Limax Clivio : Zattra, Mentasti 5, Mai ne, Putnam 8, Garavaglia 24, Gavioli 2, Cipolletta 2, Magoga 6, Sassi 5, Vitellaro ne, Cantoreggi ne, Sandrinelli 18. All. Gavioli

Figino : Vite, Ferrario 2, Farina, Romanato 15, Bargna 5, Gavioli 4, Foschi n.e., Mazzucchi 5, Marzorati 13, Criscuolo 5, Colombo 11, Minotti D. 9. All. Caragnano.

Malnate Basketball – ABC Lomazzo 71 – 70

Parziali 11-9, 28-21, 55-39

Malnate Basketball : Catelli ne, Croci 12, Grazi 4, Cellini ne, Milani 2, Cassani 11, Moungang ne, Buzzi 10, Mancuso 13, Galbiati 7, Del Bosco 6, Lunardi 6. All. Senesi

ABC Lomazzo : Clerici 6, Mascheroni 16, Trebbi, Chiurato 4, Bianchi 2, Galli 12, Galletti 6, Erba 8, Livio 16, Moscatelli ne, Tomasini, Meroni. All. Zandalini

La Sportiva Gavirate – Olimpia Cadorago 64 – 57

Parziali 21-16, 29-32, 45-41

La Sportiva Gavirate : Barbieri ne, Cagnone, Moretti E. 25, Moretti L. 6, Gianoli 8, Pastore 6, Gottinger 13, Olivetto, D’Andria 4, Iori, Pianezza 2, Magnani ne .. All. Derico

Olimpia Cadorago : Clerici Alex 19, Corti 9, Clerici Riccardo 11, Barbato 8, Fedegari 2, Mazzoni 3, Colombo ne, Belloni 5. All. Serafini

Sportlandia Tradate – US Dil. Indipendente 68 – 73 Parziali 11-16, 29-31, 43-51

Sportlandia Tradate : Laudi 13, Peruzzu 7, Grieco 0, Giuliani 7, Turconi 10, Vailati 0, Pavan 16, Costantini 4, Castiglioni T. 0, Castiglioni G. 0, Cantarelli 8, Morandi 3. All. Frontini

US Dil. Indipendente : Gorla 16, Bartesaghi 2, Ferloni 7, Del Pero 9, Bottinelli 13, Quaglia ne, Pasinato 0, Terraneo 13, Losa 10, Di Cursi ne, Castelli 3. All. Rota

Risultati del 14° turno girone D

Domani venerdì 17 gennaio Albizzate-Campus 75-57, Clivio-Figino 70-69, Malnate-Lomazzo 71-70, Gazzada-Cadorago 64-57, Tradate-Appiano 68-73; domenica 19 Cislago-Cassano 76-83, Legnano-Lonate 60-54.

La classifica al giro di boa girone D

Novacaritas Appiano Gentile Legnano 24; Lonate 20; Cassano Magnago 18; Gavirate, Malnate 16; Cislago, ABC Lomazzo 12; Olimpia Cadorago, Tradate, Albizzate, Clivio 10; Campus Varese 6; Pall. Figino 2.

Il cartellone completo del 15° turno girone D

Venerdì 24 Campus-Gavireate, Figino-Malnate (ore 21.15), Lomazzo-Legnano (ore 21.30), Cassano-Tradate, Appiano Gentile-Cislago (ore 21.30); domenica 26 Lonate-Clivio, Cadorago-Albizzate (ore 18).

