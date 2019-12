Basket serie D dopo il 12° turno girone D

Lomazzo e Figino vanno ko

Il penultimo turno del girone D del campionato di Basket serie D ha salutato il successo esterno della Novacaritas Appiano che battendo Cadorago resta in vetta con Legnano che ha demolito il Figino. Ko anche il Lomazzo battuto dal Clivio. Il campionato tornerà in campo dopo l’Epifania il 10 gennaio.

I tabellini di

Figino Serenza – Basket Legnano 91 53 – 90

Parziali 16-27, 30-46, 38-68

Basket Figino Serenza : Farina 5, Romanato, Bargna L. 4, Gavioli 4, Bargna A. 4, Minotti A., Foschi 4, Mazzucchi 7, Marzorati 7, Criscuolo, Colombo 7, Minotti D. 11. All. Scapin

Basket Legnano 91 : Rinke 14, Hamadi 18, Crespi 4, Portaluppi 4, Piantini 11, Marazzini 9, Zacchello 3, Lattuada 8, Garavaglia 6, Radice 13. All. Ferrara



Limax Clivio – ABC Lomazzo 70 – 60 Parziali 13-20, 39-35, 59-49

Limax Clivio : Zattra 9, Mai ne, Putnam 5, Bernasconi 11, Cipolletta, Sassi 11, Vitellaro ne, Lamastro 1, Cantoreggi 3, Sandrinelli 23, Cantarelli ne, Garavaglia 7. All. Gavioli

ABC Lomazzo : Clerici 2, Chiurato, Bianchi 10, Galli 9, Galletti 7, Erba 6, Livio 25, Moscatelli, Gennari 1, Meroni. All. Zandalini

Olimpia Cadorago – Appiano Gentile 70 – 74 Parziali 17-27, 28-33, 52-57

ASD Olimpia Cadorago : Clerici Alex 6, Sorbara 0, Corti 15, Baparapè 4, Clerici R. 2, Cipriano 8, Barbato 12, Fedegari 4, Mazzoni 13, Belloni 6. All. Serafini

Appiano : Gorla 15, Bartesaghi 8, Feromoni 7, Bottinelli 0, Pasinato 4, Quaglia ne, Terraneo 21, Pagani ne, Losa 8, De Curtis ne, Castelli 4. All. Rota

Risultati del 12° turno andata girone D

Venerdì 20 dicembre Malnate-Tradate 62-57, Figino-Legnano 53-90, Clivio-Lomazzo 70-60, Albizzate-Cassano Magnago 76-74, Campus Varese-Lonate 55-64, Gavirate-Cislago 70-79, domenica 22 Cadorago-Appiano Gentile 70-74.

Classifica girone D

Novacaritas Appiano Gentile, Legnano 20; Lonate 18; Gavirate 16; Cassano Magnago , Malnate, Cislago 14; Olimpia Cadorago, Lomazzo 10; Tradate, Albizzate, Clivio 8; Campus Varese 6; Pall. Figino 2.

Programma del 13° turno ultimo d’andata girone D

Venerdì 10 Tradate-Clivio, Lomazzo-Figino, Cassano Magnago-Campus Varese, Lonate-Albizzate, Appiano-Gavirate; domenica 12 Legnano-Malnate, Cislago-Cadorago.



