Basket serie D dopo il 2° turno girone C.

Basket serie D ancora al palo Figino, Cabiate, Tavernerio e Villa Guardia

Il 2° turno del girone C del campionato di basket serie D conferma imbattibilità e primato della Novacaritas Appiano Gentile a segno contro la matricola Figino. Primi successi per Olimpia Cadorago e ABC Lomazzo mentre sono ancora ferme a quota 0 Figino, Tavernerio, Villa Guardia e Cabiate. Venerdì si tornerà tutte in campo per il 3° turno con il derby Figino-Cadorago.

Tabellini e risultati del 2° turno

ABC Pall. Lomazzo – Pallacanestro Cabiate 67 – 58 (24-27, 35-39, 54-48. ABC: Pagani 12, Chiurato, Paieri, Galli 10, Clerici 4, Galletti 17, Erba 6, Orsi 12, Cattaneo ne, Martinoni, Formicola, Cancian 6. All. Zandalini. Cabiate: Beretta 14, Gafforelli 7, Bianchi 2, Pizzi 8, Tagliabue 2, Minotti, Silva, Orsenigo 4, Castiglioni 2, Nobili, Rho 6, Spreafico 13. All. Allievi), GS Villaguardia-Master Carate 50 – 81 (17-15, 34-34, 37-63. GS Villaguardia: Bedetti 3, Bianco 2, Ricco, Tassan 2, Veronelli 7, Volontè 6, Corti 8, Giussani, Livio, Mastromonaco 3, Belloni 7, Gatti 12. All. Brenna), Basket Seregno – Basket Biassono 66-86, Tavernerio-Olimpia Cadorago 64 – 77 (22-22, 32-41, 55-59. Tavernerio: Farina 5, Dellavalle 3, Aiani 7, Pedrazzani, Ouattara, Taormina 19, Piva 13, Fiorino 2, Bianco 1, Romaò 11. All. Di Landri. Cadorago: Amatulli 2, Dominioni 6, Beretta 30, Broggi 5, Corti 7, Colmegna 5, Trebbi 11, Cipriano 4, Marinoni 2, Bloise 3,Terreni 2, Clerici. All. Serafini), Cesano Seveso-Paderno Dugnano 72 – 78, Novacaritas Appiano-Legnomarket Figino 60 – 54 (16-13, 31-29, 45-40. Appiano: Arrigoni 3, Chittaro 6, Trebbi, Rossi 6, Ferloni 2, Del Pero 14, Bottinelli 21, Rovelli ne, Losa 8, Rossetti ne, Bottani ne. All. Biraghi. Figino: Minotti 5, Ferraioli 2, Bernardi 13, Gabba 11, Bargna 5, Gazzola 5, Arnanoldi 6, Marzorati, Colombo, Minotti 7. All. Orsi), Nova Milanese – Bellusco 61 – 52.

Classifica girone C

Appiano Gentile, Biassono, Paderno Dugnano, Master Carate 4; Lomazzo, Bellusco, Cesano Seveso, Seregno, Cadorago, Nova Mjlanese 2; Figino, Cabiate, Tavernerio, Villa Guardia 0.

Programma 3° turno andata

Venerdì 19; Cabiate-Carate (ore 21.15), Bellusco-Seregno, Cesano Seveso-Villa Guardia (21.30), Tavernerio-Biassono (21.30), Figino-Cadorago (21.30), Paderno Dugnano-Novacaritas Appiano (21.30), Lomazzo-Nova Milanese (21.30)

