Basket serie D oggi si apre il 9° turno girone B.

Basket serie D Trasferta rischiosa a Rovagnate per il Tavernerio

Si apre questa sera il 9° turno d’andata del campionato di basket serie D che nel girone B vede in campo entrambe le squadre nostrane. Il Cabiate dopo aver incassato il primo successo stagionale oggi ospita la capolista Caluschese per provare a centrare un incredibile bis vincente. Trasferta molto insidiosa invece per il Basket Tavernerio di coach Max Di Landri di scena sul campo del lanciato Rovagnate al secondo posto in graduatoria.

Programma del 9° turno girone B

Oggi venerdì 6 dicembre Cabiate-Caluschese (ore 21.15), Cavenago-Pescate, Vercurago-Alto Sebino, Rovagnate-Tavernerio (ore 21.15); domenica 7 Civatese-Excelsior Bergamo, Sondrio-Nibionno, Sebino Basket-Brembate.

Classifica del girone B

Caluschese, Nibionno 14; Excelsior Bergamo, Civatese, Rovagnate, Sondrio, Brembate 12; Sebino Basket 10; Cavenago, Vercurago 8; Pescate 6; Basket Tavernerio 4; Pall. Cabiate 2; Alto Sebino 0.

