Basket serie D verso il 3° turno del girone B.

Basket serie D entrambe le squadre lariane domani sera in campo a domicilio

Nel campionato di basket serie D chi sta vivendo un avvio non facile di stagione sono le due squadre lariane del girone B. Sia Pallacanestro Cabiate che Basket Tavernerio infatti dopo due gare sono ancora a bocca asciutta. L’occasione per sbloccarsi sembra capitare già domani sera dove entrambe sono attese da impegni casalinghi. Il Tavernerio di coach Max Di Landri riceverà il Vercurago mentre le piovre di Cabiate dirette da coach Carlo Allievi ospiteranno il Cavenago. Obiettivo per entrambe i primi due punti.

Programma completo del 3° turno girone B

Domani venerdì 18 ottobre Sebino-Caluschese, Pall. Cabiate-Cavenago (ore 21.15), Tavernerio-Vercurago (ore 21.30), Pescate-Excelsior Bergamo; domenica 20 Sondrio-Sebino, Civatese-Brembate, Nibionno-Rovagnate.

Classifica girone B

Caluschese, Excelsior Bergamo, Sebino Basket, Brembate Sopra 4; Civatese, Cavenago, Sondrio, Vercurago, Nibionno, Rovagnate 2; Pall. Cabiate, Basket Tavernerio, Pescate, Alto Sebino 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU