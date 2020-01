Basket serie D domani al via il ritorno nel girone B.

Basket serie D domenica 19 toccherà Tavernerio ospite della Caluschese

Archiviato un’andata avara di soddisfazioni e punti la Pallacanestro Cabiate è pronta ad inaugurare il ritorno nel girone B del campionato di basket serie D. Domani sera infatti le piovre biancoblù sfideranno il venerdì 17 e Vercurago in trasferta per provare a centrare il terzo successo stagionale. In posticipo domenica 18 invece scenderà in campo il Tavernerio di coach Max Di Landri ospite della quotata Caluschese che già all’andata s’impose in Brianza.

Il cartellone completo del 14° turno, primo di ritorno girone B

Venerdì 17 gennaio Cavenago-Sebino Basket, Brembate-Pescate, Vercurago-Cabiate (ore 21.30), Rovagnate-Sondrio; domenica 19 Nibionno-Civatese, Caluschese-Tavernerio (ore 18), Excelsior Bergamo-Alto Sebino.

La classifica al giro di boa nel girone B

Civatese, Brembate 20; Caluschese, Nibionno, Sondrio 18; Excelsior Bergamo, Sebino Basket 16; Rovagnate, Cavenago 14; Vercurago 10; Tavernerio 8; Pescate 6; Pall. Cabiate 4; Alto Sebino 0.

