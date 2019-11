Basket serie D verso il 9° turno nel girone B

Basket serie D il tecnico si è dimesso dopo 8 sconfitte di fila, al suo posto Paolo Orsi ex Figino

Cambio in panchina alla viglia del 9° turno d’andata nel girone B del campionato di basket serie D. Carlo Allievi dopo la sconfitta subita a Pescate, l’ottava in altrettante gare, ha rassegnato le dimissioni alla Pallacanestro Cabiate interrompendo così una collaborazione storica che era culminata proprio con la promozione in serie D. Al posto di Allievi è stato chiamato Paolo Orsi già tecnico a Figino. Orsi debutterà già nel prossimo match in programma domenica 1 dicembre sul campo della Civatese. Il turno sarà aperto però già domani sera con il Tavernerio di coach Max Di Landri che ospiterà il Serbino Basket.

Programma del 9° turno girone B

Domani venerdì 29 novembre Brembate-Cavenago, Alto Sebino-Nibionno, Tavernerio-Sebino Basket (ore 21.30), Vercurago-Pescate; domenica 1 dicembre Excelsior-Sondrio, Caluschese-Rovagnate, Civatese-Cabiate (ore 18).

Classifica del girone B

Excelsior Bergamo, Caluschese, Civatese, Nibionno, Rovagnate 12; Brembate Sopra, Sondrio 10; Sebino Basket 8; Cavenago, Vercurago, Pescate 6; Basket Tavernerio 4; Pall. Cabiate, Alto Sebino 0.

