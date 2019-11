Basket serie D verso il 6° turno del girone B.

Basket serie D biancorossi per il bis, piovre azzurre a caccia del primo successo

Vigilia speciale nel campionato di basket serie D almeno nel girone B dove domani sera andrà in scena per il 6° turno d’andata l’atteso derby lariano Basket Tavernerio-Pallacanestro Cabiate. I biancorossi locali di coach Max Di Landri vanno a caccia del bis vincente dopo la vittoria di settimana scorsa colta a Pescate mentre le piovre biancoazzurre di coach Carlo Allievi inseguono ancora il loro primo successo stagionale per abbandonare quota 0..

Programma del 6° turno andata girone B

Domani venerdì 8 novembre Tavernerio-Cabiate (ore 21.30), Alto Sebino-Cavenago, Brembate-Vercurago, Pescate-Rovagnate; domenica 10 Sondrio-Civatese, Excelsior-Caluschese, Sebino Basket-Nibionno.

Classifica del girone B

Excelsior Bergamo 10; Caluschese, Civatese 8; Sebino Basket, Brembate Sopra, Vercurago, Nibionno, Sondrio, Rovagnate 6; Cavenago 4; Basket Tavernerio, Pescate 2; Pall. Cabiate, Alto Sebino 0.

