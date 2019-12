Basket serie D verso il 12° turno nel girone B.

Basket serie D penultimo turno d’andata a domicilio per le due lariane

Vigilia del 12° turno prenatalizio del campionato di basket serie D che domani sera vedrà in campo anche le due portacolori nostrane del girone B. Entrambe chiuderanno in casa il loro 2019 rispettivamente il Cabiate, sulla scia del secondo successo stagionale, riceverà il Brembate mentre il Tavernerio ospiterà il fanalino di coda Alto Sebino per brindare al Natale provando a mettere sotto l’albero altri due punti pesanti in chiave salvezza.

Programma del 12° turno girone B

Venerdì 20 dicembre Cabiate -Brembate (ore 21.15), Tavernerio-Alto Sebino (ore 21.30), Vercurago-Civatese, Rovagnate-Cavenago; domenica 22 Caluschese-Nibionno, Sebino Basket -Excelsior Bergamo, Sondrio-Pescate.

Classifica del girone B

Caluschese, Nibionno, Civatese, Brembate 16; Sondrio, Excelsior Bergamo 14; Rovagnate, Sebino Basket, Cavenago 12; Vercurago 10; Pescate, Basket Tavernerio 6; Pall. Cabiate 4; Alto Sebino 0.

