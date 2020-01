Basket serie D verso il 15° turno del girone B.

Basket serie D doppio match casalingo per ritrovare la vittoria

Doppio impegno casalingo per le due squadre nostrane del girone B del campionato di basket serie D. Domani infatti per il 15° turno stagionale, il 2° di ritorno, Tavernerio e Cabiate scenderanno in campo tra le mura amiche rispettivamente contro l’ambiziosa Excelsior Bergamo e il tosto Rovagnate già vittorose all’andata.

Il cartellone completo del 15° turno, secondo di ritorno girone B

Domani e venerdì 24 gennaio Alto Sebino-Brembate, Civatese-Caluschese, Pescate-Nibionno, Cabiate-Rovagnate (ore 21.15), Tavernerio-Excelsior Bergamo (ore 21.30), Domenica 26 Sondrio-Cavenago, Sebino Basket-Vercurago.

La classifica nel girone B

Civatese 22; Brembate, Caluschese 20; Nibionno, Sondrio, Excelsior Bergamo 18; Sebino Basket, Rovagnate, Cavenago 16; Vercurago 102; Tavernerio, Pescate 8; Pall. Cabiate 4; Alto Sebino 0.

