Basket serie D verso il 15° turno girone D

Basket serie D domenica 26 il Cadorago ospiterà Albizzate

Tutto pronto nel girone D del campionato di basket serie D per aprire il 15° turno stagionale. Domani apripista saranno tre delle quattro squadre nostrane tutte impegnate in casa. A cominciare dalla capolista Appiano Gentile che ospiterà il Cislago per continuare la sua corsa al vertice. Impegno casalingo anche per l’Abc Lomazzo che ospita l’altra prima della classe Legnano e per il fanalino di coda Figino proverà a muovere la classifica sfruttando il fattore campo contro Malnate. Domenica 26 invece in posticipo l’Olimpia Cadorago porterà l’assalto a domicilio alla matricola Albizzate.

Il cartellone completo del 15° turno girone D

Venerdì 24 Campus Varese-Gavirate, Figino-Malnate (ore 21.15), Lomazzo-Legnano (ore 21.30), Cassano-Tradate, Appiano Gentile-Cislago (ore 21.30); domenica 26 Lonate-Clivio, Cadorago-Albizzate (ore 18).

La classifica al giro di boa girone D

Novacaritas Appiano Gentile Legnano 24; Lonate 20; Cassano Magnago 18; Gavirate, Malnate 16; Cislago, ABC Lomazzo 12; Olimpia Cadorago, Tradate, Albizzate, Clivio 10; Campus Varese 6; Pall. Figino 2.

