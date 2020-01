Basket serie D dopo 13° turno ultimo d’andata nel girone B.

Basket serie D le due squadre nostrane restano nelle zone basse del torneo

Il campionato di basket serie D ha chiuso l’andata e nel girone B ha segnalato la doppia virata con sconfitta sia per il Tavernerio che per il Cabiate battute in trasferta che così rimangono nelle zone basse della classifica. Da venerdì 17 si aprirà il girone di ritorno.

I tabellini di

Basket Nibionno – Pallacanestro Cabiate 56 – 53

Parziali 11-12, 27-26, 35-37

Basket Nibionno : Carsana, Borghesi 5, Gaddi, Tramarin 2, Corbetta 11, Panzeri 5, Bonfanti 7, Frigerio 8, Brambilla 18, Citterio, Gnecchi, Corti. All. Testa.

Pallacanestro Cabiate : Bloise 9, Bianchi 6, Minotti 1, Lomuscio 6, Silva 2, Cesana 4, Barni 2, Tagliabue 3, Castiglioni 7, Rho 9, Nobili 1, Broggi 3. All. Orsi.

Edilcasa Civatese – Basket Tavernerio 84 – 53

Parziali 27-5, 39-24, 57-43

Edilcasa Civatese : Castagna D. 31, Corti 14, Panzeri 11, Butti 9, Castelnuovo 5, Consonni 5, Castagna P. 5, Capovilla 4, Castelletti 0, Bosso 0, Galli 0, Maver. All. Brusadelli

Basket Tavernerio : Moscatelli 23, Taormina 11, Outtara 7, Sormani 6, Romanó 4, Bianchi 2. All. Di Landri

Il cartellone completo del 13° turno, ultimo d’andata girone B

Cavenago-Caluschese 60-54, Pescate-Sebino Basket 61-74, Civatese-Tavernerio 84-53, Brembate-Rovagnate 62-45, Alto Sebino-Sondrio 51-74, Excelsior-Vercurago 71-51, Nibionno-Cabiate 56-53.

La classifica al giro di boa nel girone B

Civatese, Brembate 20; Caluschese, Nibionno, Sondrio 18; Excelsior Bergamo, Sebino Basket 16; Rovagnate, Cavenago 14; Vercurago 10; Tavernerio 8; Pescate 6; Pall. Cabiate 4; Alto Sebino 0.

Il cartellone completo del 14° turno, primo di ritorno girone B

Venerdì 17 gennaio Cavenago-Sebino Basket, Brembate-Pescate, Vercurago-Cabiate (ore 21.30), Rovagnate-Sondrio; domenica 19 Nibionno-Civatese, Caluschese-Tavernerio (ore 18), Excelsior Bergamo-Alto Sebino.

