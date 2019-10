Basket serie D dopo 1° turno girone B.

Le due lariane tornano in campo nel fine settimana in trasferta

Esordio negativo per le due lariane nel girone B del campionato di basket serie D. Tavernerio è stato battuto in casa dalla Caluschese dopo una partita sempre all’inseguimento, così come Cabiate stoppata a domicilio dal Vercurago. Cabiate tornerà in campo venerdì 11 a Rovagnate mentre Tavernerio domenica 13 in posticipo a Bergamo.

Risultati del 1° turno girone B

Basket Tavernerio – Polisportiva Caluschese 63 – 78 (17-22, 30-44, 49-65)

Basket Tavernerio : Taormina 9, Moscatelli 21, Bianchi 10, Sormani 17, Romanó 6, Monti, Ouattara, Cagnazzo, Condrutz, Madasi. All. Di Landri

Pol. Caluschese : Colleoni, Dorini 8, Losa 9, Perego 8, Balossi M. 17, Tengattini 3, Grieco 29, Augeri 2, Balossi L. 2, Battaglini. All. Maffiolietti

Pallacanestro Cabiate – Basket Vercurago 47 – 86 (11-20, 19-39, 29-64)

Pallacanestro Cabiate :Castiglioni 5, Lomuscio 9, Broggi 1, Cesana 2, Rho 6, Farina 4, Busnelli 1, Bianchi 2, Bloise 6, Mencarelli 6, Tagliabue 3, Nobili 2. All. Allievi

Basket Vercurago : Ghirlandi 15, Combi 11, Radaelli 6, Monte 12, Cazzaniga 10, Garota 2, Pozzi 18, Figini 3, Molgora 6, Marchesi 3, Lomasto, Perillo. All. Motta

Gli altri risultati

Pescate-Brembate Sopra 61-66, Civatese-Nibionno 56-55, Alto Sebino-Excelsior Bergamo 58-68, Sondrio-Rovagnate 76-67, Sebino Basket-Cavenago 86-77.

Classifica girone B

Vercurago, Caluschese, Excelsior Bergamo, Sondrio, Sebino Basket, Brembate Sopra, Civatese 2; Cabiate, Tavernerio, Nibionno, Pescate, Cavenago, Rovagnate, Alto Sebino 0.

Programma del 2° turno girone B

Venerdì 11 ottobre: Brembate-Alto Sebino, Vercurago-Sebino Basket, Rovagnate-Cabiate (ore 21.15), Cavenago-Sondrio; domenica 13 Caluschese-Civatese, Nibionno-Pescate, Excelsior Bergamo-Tavernerio (ore 18.30).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU