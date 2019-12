Basket serie D dopo il 9° turno girone B

Basket serie D il Tavernerio cade ancora in casa con Sebino

Il 9° turno del campionato di basket serie D nel girone B sarà ricordato perchè ha regalato il primo successo stagionale alla Pallacanestro Cabiate. Il dopo Allievi si apre nel migliore dei modi per il team biancoblù che ha inaugurato l’era Paolo Orsi in panchina con un bel colpo esterno sul campo della Civatese. Cabiate lascia così l’ultima piazza mentre Tavernerio si blocca ancora in casa battuta dal Sebino Basket dopo aver condotto per metà gara.

Il tabellino di

Edilcasa Civatese – Pallacanestro Cabiate 46 – 62

Parziali 13-16, 26-32, 34-39

Edilcasa Civatese: Castagna D. 11, Panzeri 11, Consonni 10, Bosso 5, Corti 3, Negri 3, Castelnuovo 3, Castelletti, Capovilla, Brusadelli , Castagna P. , Huertas. All. Brusadelli

Pallacanestro Cabiate: Bloise 6, Minotti 3, Silva 10, Cesana 4, Tagliabue 6, Busnelli 2, Castiglioni 5, Rho 11, Nobili 4, Farina 4 , Broggi 7. All. Orsi

Il tabellino di

Basket Tavernerio – Sebino Basket 64 – 82

Parziali 21-9, 33-32, 52-57

Basket Tavernerio: Moscatelli 16, Sormani 18, Bianchi 6, Taormina 12, Romanó 12, Ouattara, Madasi, Condrutz, Mecca, Bianco. All. Di Landri

Sebino Basket : Bellini 19, Davide Giorgini 17, Gagni 1, Michele Signorelli 17, De Giuseppe 16, Radici 2, Volpi, Gavazzeni 5, Frigeni, Roncalli 5. All. Giorgini

Risultati del 9° turno girone B

Venerdì 29 novembre Brembate-Cavenago 79-64, Alto Sebino-Nibionno 62-75, Tavernerio-Sebino Basket 64-82, Vercurago-Pescate 84-68; domenica 1 dicembre Excelsior-Sondrio 52-72, Caluschese-Rovagnate 79-71, Civatese-Cabiate 46-62.

Classifica del girone B

Caluschese, Nibionno 14; Excelsior Bergamo, Civatese, Rovagnate, Sondrio, Brembate 12; Sebino Basket 10; Cavenago, Vercurago 8; Pescate 6; Basket Tavernerio 4; Pall. Cabiate 2; Alto Sebino 0.

Programma del 9° turno girone B

Venerdì 6 dicembre Cabiate-Caluschese (ore 21.15), Cavenago-Pescate, Vercurago-Alto Sebino, Rovagnate-Tavernerio (ore 21.15); domenica 7 Civatese-Excelsior Bergamo, Sondrio-Nibionno, Sebino Basket-Brembate.

