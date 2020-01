Basket serie D verso il 16° turno del girone D.

Basket serie D Lomazzo ospita Tradate e domenica derby Cadorago-Figino

Vigilia sentita del 16° turno del campionato di basket serie D che nel girone D domani vedrà la capolista Appiano Gentile difendere il suo primato solitario sul campo del Campus Varese. Domani in campo anche l’Abc Lomazzo che dopo aver fermato Legnano ospiterà il Tradate per cercare altri due punti pesanti in chiave playoff. Fari puntati domenica 2 febbraio invece per il derby a Cadorago dove i locali dell’Olimpia di coach Angelo Serafini sfideranno il fanalino di coda Figino di coach Giuseppe Caragnano a caccia di punti ossigeno.

Il cartellone completo del 16° turno girone D

Domani venerdì 31 gennaio Clivio-Albizzate, Gavirate-Malnate, Lomazzo-Tradate (ore 21.30), Lonate-Cassano Magnago, Campus Varese-Appiano (21); domenica 2 febbraio Cadorago-Figino (ore 18), Legnano-Cislago.

La classifica al giro di boa girone D

Novacaritas Appiano Gentile 26; Legnano 24; Lonate 22; Cassano Magnago, Gavirate, Malnate 18; ABC Lomazzo 14; Cislago, Tradate, Albizzate, 12; Olimpia Cadorago, Clivio 10; Campus Varese 6; Pall. Figino 2.

