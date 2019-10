Basket serie D parte stasera il campionato 2019/20.

Basket serie D nel girone D scattano Appaino, Lomazzo, Cadorago e Figino

Scatta questa sera il campionato di basket serie D lombardo. Sei le squadre nostrane al via. Nel girone B aprono in casa oggi sia il Tavernerio contro la Caluschese che il Cabiate di scena a domicilio contro il Vercurago. Nel girone D esordio casalingo anche per l’Appiano Gentile contro Tradate, per il Figino contro Clivio, per Lomazzo che attende il Malnate e per l’Olimpia Cadorago che ospita Gavirate. La regular season chiuderà dopo 26 gare il 17 aprile 2020.

Queste le gare in programma nel 1° turno girone B

Oggi venerdì 4 Tavernerio-Caluschese (21.30), Cabiate-Vercurago (21.15), Pescate-Brembate Sopra, Civatese-Nibionno, Alto Sebino-Excelsior Bergamo; domenica 6 i due posticipi Sondrio-Rovagnate e Sebino Basket-Cavenago.

Questo il cartellone del 1° turno girone D

Oggi venerdì 4 ottobre Appiano Gentile-Tradate (21.30), Figino-Limax Clivio (21.15), Campus-Albizzate, ABC Lomazzo-Malnate (21.30), Lonate-Legnano, Olimpia Cadorago-Gavirate (21.15); domenica 6 Cassano Magnago-Cislago.

