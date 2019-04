Basket serie D si aprono playoff e playout.

Basket serie D per la salvezza Figino, Tavernerio e Cabiate

Si aprono questa sera le serie playoff e playout del campionato di basket serie D. Nei quarti di playoff aprono le danze Appiano Gentile stasera in casa contro Abbiategrasso e Abc Lomazzo in trasferta con il Gussola. In campo oggi nel 1° turno playout anche il Figino in casa contro Segrate e il Taverenrio fuori ospite del Clivio. Domenica 28 chiuderà il 1° turno il Cabiate ospite del Campus Varese. Tutte le gare di ritorno sono previste per mercoledì 1 maggio.

Questo il tabellone completo del 1° turno

Mandello (1A)-Nova Milanese (8C), Canottieri Milano (4D)-Basketschool (5E), Venegono(2B)-Cologno (7D), Carate (3C)-Gussago (6F), Garbagnate (1B)-Vismara (8D), Quartiere S. Ambrogio (4E)-Sarezzo (5F), Novacaritas (2C)- Abbiategrasso (7E) oggi gara 1 ritorno mercoledì 1 /5 , Inzago (3D)-Sondrio (6A), Seregno (1C)-Pro Vigevano (8E), Curtatone (4F) – Excelsior Bergamo (5A), Malaspina (2D)-Ombriano (7F), Arlunese (3E)-Lonato Pozzolo (6B), Cinisello (1D)-US Padernese (8F), Treviglio (4A)-Ardor Bollate (5B), Nova Basket(2E)-Caravaggio (7A),Tazio Magni Gussola (3F)-Lomazzo (6C) oggi gara1 ritorno mercoledì 1 /5, Sanmaurense (1E)-Vercurago (8A), Basket Legnano 91 (4B)-Cesano Seveso (5C), Ospitaletto Basket (2F)-Basket Malnate (7B), La Torre Basket (3A) – Nuova Argentia (6D), Basket Chiari (1F)-Sportlandia Tradate (8B), Biassono (4C)-Garegnano (5D), Civatese (2A)-Paderno Dugnano (7C), Settimo Basket (3B)-Leoniana (6E).

Playout 1° turno

ASD Limax Clivio (10B) – Tavernerio Basket (13C) andata oggi 26/04 ore 21.30, ritorno mercoledì 1 /5

Figino Serenza (10C) – Gamma Basket Segrate (13D) andata oggi 26/04 ore 21:15

ritorno mercoledì 1 /5

AS Dil. Campus Varese (11B) – Pallacanestro Cabiate (12C) domenica 28/04 ore 21:15, ritorno mercoledì 1 /5

ASD Mojazza (10D) – ASD Here you can (13E)

Basket Cologno A Serio (10A) – Junior Knights Legnano (13B),

ASD Pallacanestro Tromello (10E) – Basket Bancole (13F)

A. Dil. Pontevico Basket (10F) – CB Alto Sebino (13A)

Autovittani Pescate (11A) – La Sportiva Gavirate (12B)

Pol. Bellusco Basket (11C) – S. Pio X Milano (12D)

Cus Milano (11D) – Baskettiamo Vittuone (12E)

San Giuliano Milanese (11E) – Jokosport Izano (12F)

ASD River Basket (11F) – ASD Basket Nibionno (12A)

