Basket serie D stasera si apre il 4° turno.

Basket serie D domenica posticipi per Cadorago e Tavernerio

Il girone C di basket serie D apre questa sera il 4° turno d’andata e regala subito belle partite. Fari puntati su Appiano Gentile dove la capolista Novacaritas ospita il derby con Cabiate in un testacoda molto intrigante. In casa anche il Villa Guardia a caccia del primo successo contro l’ostico Bellusco. Trasferte insidiose per il Lomazzo a Biassono e per il Figino a Nova, Domenica chiuderanno i posticipi del Cadorago in casa contro Cesano Seveso e del Tavernerio nella tana del Master Carate Brianza.

Programma del 4° turno

Oggi venerdì 26 ottobre: Villa Guardia-Bellusco (ore 21.15), Biassono-Lomazzo (21.30), Novacaritas Appiano Gentile-Cabiate (21.30), Nova Milanese-Legnomarket Figino (21.30); domenica 28 Master Carate-Tavernerio (18), Olimpia Cadorago-Cesano Seveso (18), Seregno-Paderno Dugnano.

Classifica girone C

Novacaritas Appiano Gentile, Biassono, Master Carate Brianza 6; Paderno Dugnano, Cesano Seveso, Seregno, Olimpia Cadorago, Nova Milanese 4; Abc Lomazzo, Bellusco 2; Legnomarket Figino, Pall. Cabiate, Tavernerio, GS Villa Guardia 0.

