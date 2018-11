Basket Serie D si apre il 7° turno girone C.

Basket serie D domenica posticipi per Figino e Cadorago-Villa Guardia

Si apre quest sera il 7° turno del girone B del campionato di basket serie D. In campo subito la capolista Nocavaritas Appiano Gentile che cerca di mantenere imbattibilità e vetta solitaria ospitando il Nova Milanese. Turni casalinghi anche per Lomazzo e Cabiate rispettivamente contro Cesano e Biassono ma anche per il fanalino Tavernerio atteso da un impegno duro contro il Seregno. Domenica chiederanno i posticipi Cadorago-Villa Guardia e Carate-Figino.

Programma del 7° turno girone C

Oggi venerdì 16 Tavernerio-Seregno (ore 21.30), Lomazzo-Cesano Seveso (ore 21.30), Cabiate-Biassono (ore 21.15), Bellusco-Paderno Dugnano, Novacaritas Appiano Gentile-Nova Milanese (ore 21.30); domenica 18 Master Carate-Figino (ore 18), Olimpia Cadorago-Villa Guardia (ore 18).

Classifica del girone C

Novacaritas Appiano Gentile 12; Seregno, Carate Brianza 10; Biassono, Paderno Dugnano, Cesano Seveso 8; Bellusco, Cadorago, Nova Milanese 6; Figino, ABC Lomazzo 4; Pall. Cabiate 2; GS Villa Guardia, Tavernerio 0.

