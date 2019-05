Basket serie D spareggi finali playout.

Basket serie D domani in campo Figino, Tavernerio e Cabiate

Tutto pronto per la palla a due del 2° turno di playout nel campionato di basket serie D lombardo. Agli spareggi senza domani per evitare la retrocessione in Promozione anche tre squadre lariane: il Tavernerio che se la vedrà con lo Jokosport Izano, la Pallacanestro Cabiate contro Bancole e il Legnomarket Figino opposta al Nibionno. Tutte e tre le nostre portacolori scenderanno in campo domani mentre già oggi sono in programma due anticipi.

Così le gare d’andata del 2° turno

Oggi 9 maggio: Cologno-Vittuone, Bellusco-Alto Sebino; domani 10/5 Jokosport-Taverenrio (ore 21.30), Figino-Nibionno (ore 21.15), Pescate-Siziano, Cabiate-Bancole (ore 21.15).

Così le gare di ritorno del 2° turno

Domenica 12 Siziano-Pescate; martedì 14 Alto Sebino-Bellusco; mercoledì 15 Vittuone-Cologno, Tavernerio-Jokosport (ore 21.15), Nibionno-Figino (ore 21.15); giovedì 16 Bancole-Cabiate (ore 21.15).

Così le eventuali belle

Venerdì 17 maggio: Cologno-Vittuone, Jokosport-Tavernerio (ore 21.30), Figino-Nibionno (ore 21.15), Pescate-Siziano, Bellusco-Alto Sebino; domenica 19 Cabiate-Bancole (ore 18).



