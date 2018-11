Basket serie D verso il 9° turno del girone C.

Basket serie D stasera derby salvezza Villa Guardia-Figino e Cabiate-Cadorago

Tutto pronto nel girone C di serie D per dare vita ad un weekend scoppiettante. In campo già da stasera per il 9° turno che vedrà la capolista Appiano Gentile difendere la sua imbattibilità e il primato solitario sul campo del fanalino Tavernerio in un testacoda da prendere con le pinze. Derby anche a Villa Guardia dove i padroni di casa ospitano il Figino in una sfida con in palio punti pesanti in chiave salvezza. Derby interessante anche Cabiate-Cadorago mentre l’ABC Lomazzo cerca il colpo sul campo del Bellusco.

Programma del 9° turno andata girone C

Oggi venerdì 30 novembre: Bellusco-Lomazzo (ore 21.30), Villa Guardia-Figino (ore 21.15), Cabiate-Cadorago (ore 21.15), Biassono-Paderno; Tavernerio-Appiano Gentile (ore 21.30); domenica 2 dicembre Carate Brianza-Nova Milanese, Seregno-Cesano Seveso.

Classifica girone C

Appiano Gentile 16; Seregno, Carate Brianza 14; Biassono, Paderno Dugnano, Olimpia Cadorago 10; Bellusco, ABC Lomazzo, Cesano Seveso 8; Figino, Nova Milanese 6; Cabiate 2; Villa Guardia, Tavernerio 0.

