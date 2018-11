Basket serie D dopo l’8° turno girone C.

Basket serie D la Novacaritas sbanca Biassono e resta in vetta imbattuta

Ottavo turno di serie D che regala emozioni e risultati importanti nel girone C. Vittorie all’overtime infatti per la capolista Appiano che sbanca Biassono, per Lomazzo che regola un ottimo Tavernerio e Cadorago che espugna Nova Milanese. Bel successo casalingo per Figino contro Bellusco mentre con onore cadono in trasferta Cabiate e Villa Guardia.

Tabellini e risultati dell’8° turno girone C

Cesano Seveso – Pall. Master Carate 55 – 67

Figino – Bellusco 60 – 49 (21-17, 35-26, 51-31)

Basket Figino Serenza : Minotti L. 2, Ferrario, Ferraioli 7, Bernardi 18, Farina 1, Gabba 12, Bargna 1, Gazzola 8, Marzorati, Colombo 7, Minotti D. 4. All. Orsi

ABC Lomazzo – Tavernerio Basket 72 – 71 (22-19, 34-33, 47-54, 63-63) d1ts

ABC Pall. Lomazzo : Galletti 4, Pagani 17, Chiurato 2, Paieri, Bianchi, Galli 5, Erba 18, Martinoni 2, Cattaneo, Formicola, Orsi 15, Cancian 9. All. Zandalini

Tavernerio Basket : Farina 23, Ouattara, Taormina 11, Cappelletti, Piva 12, Zucchi 4, Fiorini 7, Bianco, Sormani 7, Romanó 7. All. DilLandri

Basket Seregno – GS Villa Guardia 87 – 64 (21-17, 46-29, 63-44)

GS Villa Guardia ASD : Bedetti, Bianco 4, Tassan 7, Veronelli 5, Scandella 2, Volontè 2, Corti 2, Giussani 14, Mastromonaco 2, Belloni 15, Gatti 11, Moraca. All. Brenna

Paderno Dugnano – Pallacanestro Cabiate 84 – 79 (16-15, 40-31, 58-54)

Pallacanestro Cabiate : Bianchi 0, Gafforelli 6, Beretta 17, Silva 12, Nobili ne, Pozzi 12, Barni 4, Tagliabue 5, Spreafico 20, Castiglioni 0, Minotti ne, Rho 3. All. Allievi

Basket Biassono – Novacaritas Appiano 73 – 85 (15-16, 33-34, 49-50, 67-67) d1ts

US Dil. Indipendente : Arrigoni 7, Chittaro 4, Trebbi 4, Rossi 21, Gorni 16, Ferloni 8, Del Pero 8, Rimoldi 3, Losa 14. ALL.: Biraghi

Nova Milanese – Olimpia Cadorago 51 – 53 (5-10, 20-22, 36-36, 44-44) d1ts

Nova Milanese : Mariani M. 11, Vaghi 3, D’Apolito 8, Carota 9, Pozzi 12, Blo 2, Mariani A., Fari, Ravasi M. 2, Veggetti 4, Italiano. All. Napoli

Olimpia Cadorago : Amatulli, Dominioni, Broggi 11, Corti 18, Colmegna, Cipriano 9, Marinoni 3, Bloise 6, Terreni 2, Clerici, Meroni 4. All. Serafini

Classifica girone C

Novacaritas Appiano Gentile 16; Seregno, Carate Brianza 14; Biassono, Paderno, Cadorago 10; Bellusco, Lomazzo, Cesano Seveso 8; Figino, Nova 6; Cabiate 2; Vila Guardia, Tavernerio 0.

Programma del 9° turno andata girone C

Venerdì 30 Novembre: Bellusco-Lomazzo (21.30), Villa Guardia-Figino (21.15), Cabiate-Cadorago (21.15), Biassono-Paderno; Tavernerio-Appiano (21.30); domenica 2 dicembre Carate Brianza-Nova, Seregno-Cesano Seveso.

