Basket serie D dopo 1° turno di ritorno girone C.

Basket serie D tutte al tappeto le altre lariane

Il girone di ritorno non si è aperro nel migliore dei modi per le squadre comasche del campionato di basket serie D. L’unica formazione nostrana a sorridere infatti è stata la Novacaritas Appiano che ha sbancato Cadorago e si mantiene così in scia del duo di testa. In casa hanno perso anche Tavernerio e Villa Guardia mentre trasferte amare per Figino, Cabiate e Lomazzo. Il torneo tornerà in campo già venerdì 25 con due derby Cabiate-Lomazzo e Figino-Appiano.

Risultati del 1° turno ritorno girone C

Cesano Seveso – Legnomarket Figino Serenza 70 – 59 (22-15, 39-27, 51-41)

Figino: Minotti L. 8, Ferrario, Caiati, Bernardi 21, Farina 1, Bargna 6, Gazzola 7, Arnaboldi 5, Marzorati 1, Colombo, Minotti D. 10. All. Orsi

Basket Seregno – Pallacanestro Cabiate 59 – 45 (18-12, 28-19, 44-30)

Pallacanestro Cabiate: Beretta 9, Gafforelli 6, Bianchi, Pozzi 8, Tagliabue 2, Minotti, Silva 9, Orsenigo 6, Castiglioni 1, Nobili, Rho 2, Busnelli 2. All. Allievi

Tavernerio-Bellusco Basket 56 – 72 (14-16, 34-36, 43-58)

Tavernerio: Farina 10, Dellavalle, Aiani 9, Ouattara, Taormina 15, Piva 17, Fiorino, Bianco, Sormani 5. All. Di Landri

Master Carate – ABC Pall. Lomazzo 63 – 48 (14-8, 37-21, 53-39)

ABC Lomazzo: Clerici 3, Galletti 9, Pagani 4, Chiurato, Bianchi 3, Galli, Colombo, Erba 14, Martinoni 3, Orsi 12, Cancian, Ippindo. All. Zandalini

GS Villaguardia – Biassono 55 – 73 (15-26, 20-35, 29-45)

GS Villaguardia ASD : Bedetti 8, Bianco, Tassan 4, Veronelli 2, Volontè 7, Corti 11, Spigarolo, Giussani 3, Belloni 14, Moraca 6. All. Brenna

Olimpia Cadorago – Appiano Gentile 53 – 66 (16-16, 27-34, 45-49)

Olimpia Cadorago: Amatulli 3, Dominioni , Beretta 14, Broggi, Corti 11, Colmegna, Meroni 2, Sorbara ne, Bloise 6, Terreni 15, Clerici 2. All. Serafini

Appiano Gentile : Arrigoni, Trebbi 4, Rossi 26, Gorni 11, Ferloni 5, Del pero 4, Prato 2, Rovelli 8, Rimoldi 3, Ronchetti, Losa 3. All. Biraghi

Nova Milanese – Paderno Dugnano 53 – 69

Classifica girone C

Seregno, Carate Brianza 26; Novacaritas Appiano Gentile 22; Biassono 20; ABC Lomazzo; Cesano Seveso, Paderno Dugnano 16; Bellusco 12; Olimpia Cadorago, Legnomarket Figino, Nova 10; Cabiate 8; Tavernerio 4; Villa Guardia 0.

Programma del 2° turno girone di ritorno

Venerdì 25 Cabiate-Lomazzo (ore 21.15), Paderno-Cesano Seveso, Figino-Appiano (ore 21.15), Bellusco-Nova; domenica 27 Carate-Villa Guardia (ore 18), Biassono-Seregno e Cadorago-Tavernerio (ore 18 andata).

