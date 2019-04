Basket serie D oggi si apre il penultimo turno girone C.

Basket serie D domenica chiudono Figino e Cadorago in trasferta

Si apre questa sera i penultimo turno di stagione regolare per il campionato di basket serie D. Nel girone C impegno esterno per la Novacaritas Appiano Gentile che tornata seconda vuole confermarsi sul campo del Bellusco. Impegno casalingo per l’ABC Lomazzo contro Paderno, il Tavernerio va a Nova Milanese mentre derby a Villa Guardia dove la già retrocessa squadra locale ospita il Cabiate. Domenica chiuderanno in trasferta Figino e Cadorago.

Programma del 12° turno ritorno penultimo girone C

Oggi venerdì 5 aprile Villa Guardia-Cabiate (ore 21.15), Biassono-Cesano Seveso, Lomazzo-Paderno Dugnano (ore 21.30), Bellusco-Appiano Gentile (ore 21.30), Nova-Tavernerio (ore 21.30); domenica 7 Seregno-Figino (ore 18.45), Carate Brianza-Cadorago (ore 18)

Classifica girone C

Seregno 40; Novacaritas Appiano Gentile 38; Carate Brianza 36; Biassono 34; Paderno Dugnano, Cesano Seveso 30; Lomazzo 26; Nova Milanese 24; Olimpia Cadorago 20; Legnomarket Figino, Bellusco 18; Cabiate 12; Tavernerio 10; GS Villa Guardia 0.

