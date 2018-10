Basket serie D oggi si apre il 2° turno.

Basket serie D spicca Tavernerio-Cadorago, Lomazzo Cabiate e Appiano-Figino

Si apre questa sera il 2° turno del girone C del campionato di basket Serie D. Dopo un esordio non felicissimo, le squadre lariane cercano riscatto. L’unica a vincere nel primo turno è stata la Novacaritas Appiano che dopo aver vinto il derby con Cadorago cerca il bis stasera sempre in casa contro la neopromossa Legnomarket Figino. Altri due derby caratterizzano la serata: la classica Tavernerio-Cadorago con in palio già punti pesanti in chiave salvezza e Lomazzo-Cabiate sfida tra due deluse al debutto. Turno casalingo anche per la rinnovata Villa Guardia che ospita l’arrembante Masters Carate Brianza.

Programma del 2° turno

Oggi venerdì 12 Abc Lomazzo-Cabiate (ore 21.30), GS Villa Guardia-Masters Carate (ore 21.15), Tavernerio-Olimpia Cadorago (ore 21.30), Cesano Seveso-Paderno, Appiano Gentile-Legnomarket Figino (ore 21.30), Nova Milanese-Bellusco; domenica 14 Seregno-Biassono.

Classifica girone C

Novacaritas Appiano Gentile, Cesano Seveso, Seregno, Bellusco, Masters Carate Brianza, Biassono, Paderno Dugnano 2; Nova Milanese, Olimpia Cadorago, Gs Villa Guardia, Abc Lomazzo, Tavernerio. Pall. Cabiate, Legnomarket Figino.

