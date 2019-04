Basket serie D ultimo turno regolare del girone C.

Basket serie D fari puntati sul big match Appiano.Seregno per il primato

Cala il sipario questa sera sulla stagione regolare del campionato di Basket serie D lombardo. Nel girone C fari puntati su Appiano Gentile dove andrà in scena il big match per il primato tra Novacaritas seconda e la capolista Seregno. Difficile però per il team di casa di coach Mario Biraghi ribaltare il -23 subito all’andata. Da seguire anche il derby Cadorago-Lomazzo e quello su fondo Tavernerio-Villa Guardia con il team ospite già retrocesso che saluta la categoria.

Programma dell’ultimo turno girone C

Oggi venerdì 12 aprile ore 21.15: Cesano Seveso-Bellusco, Tavernerio-Villa Guardia, Legnomarket Figino-Biassono, Olimpia Cadorago-ABC Lomazzo, Paderno-Master Carate, Novacaritas Appiano Gentile-Seregno, Cabiate-Nova

Classifica girone C

Seregno 42; Novacaritas Appiano Gentile 40; Master Carate 38, Biassono 36; Paderno Dugnano, Cesano Seveso 30; ABC Lomazzo 28; Nova Milanese 26; Olimpia Cadorago 20; Figino, Bellusco 18; Pall. Cabiate 14; Tavernerio 10; Villa Guardia 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU