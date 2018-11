Basket serie D si apre il 6° turno girone C

Basket serie D domenica chiuderanno Cadorago-Paderno e Seregno-Lomazzo

Si apre quest sera il 6° turno del campionato di basket serie D. Nel girone C spiccano due derby molto interessanti: a Figino sfida salvezza tra Legnomarket e Tavernerio ancora fermo al palo. A Villa Guardia testacoda tra i locali ancora quota zero e la capolista imbattuta Appiano Gentile. Turno casalingo per Cabiate che ospita Bellusco. Domenica chiuderanno i posticipi Cadorago-Paderno e Seregno-Lomazzo.

Programma del 6° turno girone C

Oggi venerdì 9 novembre Cabiate-Bellusco (ore 21.15), Figino-Tavernerio (ore 21.30), Biassono-Carate Brianza, Villa Guardia-Appiano Gentile (ore 21.15), Cesano Seveso-Nova Milanese; domenica 11 Olimpia Cadorago -Paderno Dugnano (ore 18), Seregno-Abc Lomazzo (ore 18).

Classifica girone C

Novacaritas Appiano Gentile 10; Biassono, Seregno, Masters Carate Brianza 8; Paderno Dugnano, Cesano Seveso, Olimpia Cadorago, Nova Milanese 6; ABC Lomazzo, Bellusco 4; Legnomarket Figino, Cabiate 2; Tavernerio, Villa Guardia 0.

