Basket serie D oggi si apre il 2° turno girone D.

Basket serie D domenica 13 posticipi esterni per Appiano e Lomazzo

Archiviato il turno inaugurale con due vittorie ed altrettante sconfitte, le squadre nostrane del campionato di basket serie D sono pronte a tornare in campo per il 2° impegno. Stasera tocca a Figino e a Cadorago impegnate sui campi di Malnate e della matricola Albizzate. Domenica 13 posticipi esterni invece per la Novacaritas Appiano in quel di Cislago e per l’Abc Lomazzo a Legnano.

Programma del 2° turno andata

Venerdì 11 ottobre Gavirate-Campus Varese, Malnate-Figino (ore 21.30), Clivio-Lonate, Albizzate-Cadorago (ore 21); domenica 13 Cislago-Appiano (ore 18), Tradate-Cassano Magnago, Legnano-Lomazzo (ore 18).

Classifica girone D

Appiano Gentile, Pall. Figino, Gavirate, Legnano, Cassano Magnago, Malnate, Campus Varese 2; Albizzate, ABC Lomazzo, Cislago, Lonate, Olimpia Cadorago, Clivio, Tradate.

