Basket serie D le gare di ritorno del 2° turno dei playout.

Basket serie D domani Cabiate per chiudere la serie

I playout del campionato di basket serie D sono arrivati alle gare di ritorno degli spareggi finali che valgono la salvezza e decreteranno le squadre retrocesse. Dopo i turni d’andata si sono giocati già due anticipi mentre stasera tornano in campo Tavernerio e Figino. Per entrambe dopo le sconfitte subite in gara1 oggi si annunciano due partite senza domani: devono vincere per impattare le serie, evitare la retrocessione e giocarsi la salvezza alla bella del weekend. Domani invece toccherà al Cabiate che dopo la vittoria l’overtime proverà a chiudere la serie e staccare il biglietto salvezza contro il Bancole

Programma delle gare 2

Già giocata Here you can Siziano (13E) – Pescate (11A) 60 – 50 serie 1 – 1

Alto Sebino (13A) – Pol. Bellusco Basket (11C) 58-67 serie 0-2

Baskettiamo Vittuone (12E) – Basket Cologno (10A) oggi mercoledì 15/05 serie 1-0

Tavernerio (13C) – Jokosport Izano (12F) oggi mercoledì 15/05 ore 21.30 serie 0-1

Nibionno (12A)-Legnomarket Figino (10C) oggi mercoledì 15/05 ore 21.15 serie 1-0

Basket Bancole (13F) – Cabiate (12C) domani giovedì 16/05/2019 ore 21:15 serie 0-1

