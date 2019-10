Basket serie D si apre oggi il 4° turno girone B.

Basket serie D domenica il Cabiate rende vista al Sebino Basket

Al via questa sera il 4° turno del campionato di basket serie D con le due portacolori nostrane del girone B a caccia del primo referto rosa. Oggi in campo il Tavernerio di coach Max Di Landri ospite del Brembate Sopra mentre domenica in posticipo toccherà al Cabiate di coach Carlo Allievi rendere visita al Sebino Basket per provare a sbloccarsi da quota 0.

Programma completo del 4° turno girone B

Oggi venerdì 25 Cavenago-Civatese, Brembate Sopra-Tavernerio (ore 21.30), Rovagnate-Alto Sebino, Vercurago-Sondrio; domenica 27 Sebino Basket-Cabiate (ore 18.30), Caluschese-Pescate, Excelsior Bergamo-Nibionno.

Classifica girone B

Caluschese, Excelsior Bergamo 6; Sebino Basket, Brembate Sopra, Civatese, Cavenago, Sondrio, Vercurago, Nibionno 4; Rovagnate 2; Pall. Cabiate, Basket Tavernerio, Pescate, Alto Sebino 0.



TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU