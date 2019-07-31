Basket serie D diramati i gironi 2019/20.
Basket serie D Appiano, Cadorago, Lomazzo, Figino nel girone D
Il comitato Fip della Lombardia ha comunicato la composizione dei gironi del campionato di Basket serie D 2019/20. Le sei squadre lariane sono state divise: Tavernerio e Cabiate nel girone B mentre Lomazzo, Cadorago, Appiano Gentile e Pallacanestro Figino nel girone D.
Girone: Girone B
003469 ARS ROVAGNATE – LA VALLETTA BRIANZA (LECCO)
042051 BREMBATE SOPRA – BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO)
005356 BASKET VERCURAGO – VERCURAGO (LECCO)
007045 BASKET TAVERNERIO – TAVERNERIO (COMO)
038901 BK CAVENAGO BRIANZA – CAVENAGO DI BRIANZA (MONZA BRIANZA)
035321 BASKET NIBIONNO – NIBIONNO (LECCO)
044486 POL. CALUSCHESE – CALUSCO D’ADDA (BERGAMO)
001820 SPORTIVA SONDRIO – SONDRIO (SONDRIO)
003146 EXCELSIOR BERGAMO – BERGAMO (BERGAMO)
039076 SEBINO BASKET – SARNICO (BERGAMO)
050665 ALTO SEBINO – COSTA VOLPINO (BERGAMO)
020608 BASKET PESCATE – PESCATE (LECCO)
030507 PALL. CABIATE – CABIATE (COMO)
030587 G.S.G. CIVATESE – CIVATE (LECCO)
Girone: Girone D
002404 INDIPENDENTE APPIANO – APPIANO GENTILE (COMO)
047832 LA SPORTIVA GAVIRATE – GAVIRATE (VARESE)
002728 OLIMPIA CADORAGO – CADORAGO (COMO)
028112 MALNATE BASKETBALL – MALNATE (VARESE)
038535 PALL. ALBIZZATE – ALBIZZATE (VARESE)
028107 BASKET LEGNANO 91 – LEGNANO (MILANO)
002449 CISTELLUM CISLAGO – CISLAGO (VARESE)
034338 CAMPUS VARESE – VARESE (VARESE)
036456 SPORTLANDIA TRADATE – TRADATE (VARESE)
042061 LIMAX CLIVIO – CLIVIO (VARESE)
002822 BASKET LONATE – LONATE POZZOLO (VARESE)
006236 ABC LOMAZZO – LOMAZZO (COMO)
004575 CASSANO MAGNAGO – CASSANO MAGNAGO (VARESE)
023197 PALL. FIGINO – FIGINO SERENZA (COMO)
Girone: Girone A
000518 BASKET VERDELLO – VERDELLO (BERGAMO)
042032 SCUOLA BASKET TREVIGLIO – TREVIGLIO (BERGAMO)
002435 BASKET CHIARI – CHIARI (BRESCIA)
007652 COLOGNO A/S. – COLOGNO AL SERIO (BERGAMO)
003835 OMBRIANO BASKET 2004 – CREMA (CREMONA)
027487 BASKET SAREZZO – SAREZZO (BRESCIA)
052489 RIVER B. ORZINUOVI – ORZINUOVI (BRESCIA)
014104 BASKET 86 CARAVAGGIO – CARAVAGGIO (BERGAMO)
007065 BEDIZZOLE BASKET – BEDIZZOLE (BRESCIA)
028170 PALL. OFFANENGO – CREMA (CREMONA)
054239 GUSSAGO BASKET – GUSSAGO (BRESCIA)
005415 TAZIO MAGNI – GUSSOLA (CREMONA)
052832 JOKOSPORT IZANO – IZANO (CREMONA)
039045 PADERNESE BASKET – PADERNO FRANCIACORTA (BRESCIA)
Girone: Girone C
005424 ASA CINISELLO – CINISELLO BALSAMO (MILANO)
012575 BASKET SEREGNO – SEREGNO (MONZA BRIANZA)
028157 MASTERS CARATE – CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
002874 BASKET BIASSONO – BIASSONO (MONZA BRIANZA)
007690 POL. S.GIULIANO MILANESE – SAN GIULIANO MILANESE (MILANO)
002427 BK PADERNO DUGNANO – PADERNO DUGNANO (MILANO)
004564 GAMMA SEGRATE – SEGRATE (MILANO)
001452 FORZE VIVE INZAGO – INZAGO (MILANO)
052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878 – MONZA (MONZA BRIANZA)
018157 CM BASKET 84 – CASSINA DE’ PECCHI (MILANO)
050891 BASKET CESANO SEVESO – CESANO MADERNO (MONZA BRIANZA)
054479 MALASPINA SPORT TEAM – MILANO (MILANO)
034985 BASKET MELZO – MELZO (MILANO)
001856 U.S.S.A. NOVA – NOVA MILANESE (MONZA BRIANZA)
Girone: Girone E
000522 BASKET CORSICO – CORSICO (MILANO)
054044 PALL. MILANO3 BASIGLIO – BASIGLIO (MILANO)
052737 POLISP. GAREGNANO 1976 – MILANO (MILANO)
000326 PALL. STRADELLA – STRADELLA (PAVIA)
051838 PRO VIGEVANO PARONA – VIGEVANO (PAVIA)
052877 POLITECNICO DI MILANO 1863 – MILANO (MILANO)
016339 PALLACANESTRO TROMELLO – TROMELLO (PAVIA)
009139 TUMMINELLI ROMANA – MILANO (MILANO)
012549 SOUL BASKET – MILANO (MILANO)
000454 G.S. QUARTIERE S.AMBROGIO – MILANO (MILANO)
000106 PALL. MILANO 1958 – MILANO (MILANO)
003808 S. GIOV. BOSCO ABBIATEGRASSO – ABBIATEGRASSO (MILANO)
000318 CANOTTIERI MILANO – MILANO (MILANO)
052161 VISMARA HOOSIERS – MILANO (MILANO)
Girone: Girone F
012588 BASKET SEDRIANO – SEDRIANO (MILANO)
010588 AZZURRI NIGUARDESE – MILANO (MILANO)
044901 LEONIANA – MILANO (MILANO)
052721 AURORA MILANO – MILANO (MILANO)
047897 MOJAZZA MILANO – MILANO (MILANO)
002423 SPORTIVA BOFFALORESE – BOFFALORA SOPRA TICINO (MILANO)
000464 B.C. ARLUNESE – ARLUNO (MILANO)
000316 LEONE XIII MILANO – MILANO (MILANO)
051538 TIGERS MILANO – MILANO (MILANO)
023185 BASKET BRUSUGLIO – CORMANO (MILANO)
006560 ARDOR BOLLATE – BOLLATE (MILANO)
047882 CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL – CORBETTA (MILANO)
044410 BASKETTIAMO VITTUONE – VITTUONE (MILANO)
000814 S.PIO X MILANO – MILANO (MILANO)
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