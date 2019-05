Basket serie D playout amari per le lariane.

Basket serie D fatali le due sconfitte di ieri sera

Si chiudono amaramente i playout del campionato di basket serie D per le squadre lariane. Perdendo ieri sera le gare 2 delle rispettive serie spareggio sia Tavernerio che il Legnomarket Figino sono retrocesse in Promozione. Il Tavernerio di coach Max Di Landri ha perso in casa dallo Jokosport Izano senza riuscire ad impattare la serie. Stoppato in trasferta invece il Figino che ha pagato il ko dell’andata subito in casa dal Nibionno che ieri sera ha fatto il bis tra le mura domestiche condannando i brianzoli.

Tabellini di gara2 del 2° turno playout

Tavernerio Basket – Jokosport Izano 59 – 74 (7-22, 28-47, 41-62) serie 0 – 2

Tavernerio: Farina 4, DellaValle 2, Aiani 15, Ouattara 2, Sormani 24, Cotinelli, Madasi, Caporali, Romanò 2. All. Di Landri

Jokosport Izano: Caserini 15, Cugini, Della noce, Fatello, Ferretti 19, Aschedamini 10, Cabrini 3, Galli 2, Cipelletti 9, Cerioli 16. All. Tedoldi

Basket Nibionno – Legnomarket Figino 83 – 71 (27-28, 44-36, 61-54) serie 2 – 0

Basket Nibionno: Borghesi 14, Cappellini 13, Tramarin 8, Corbetta 27, Bonfanti, Frigerio 6, Brambilla 15, Moltrasio, Gnecchi, Corti. All. Corbetta

Figino: Minotti L., Ferrario 14, Bernardi 20, Bargna 2, Gazzola 3, Arnaboldi 7, Mazzucchi 5, Marzorati, Colombo 10, Minotti 10. All. Orsi

Tabellini di gara1 del 2°turno playout

Jokosport Izano – Tavernerio Basket 62 – 48 (14-13, 27-24, 46-37)

Jokosport Izano: Caserini 10, Cugini, Della noce, Fatello, Alchieri, Ferretti 20, Aschedamini 7, Cabrini, Galli, Cipelletti 10, Cerioli 15. All. Tedoldi.

Tavernerio: Farina 5, Della Valle 5, Aioni 11, Ouattara 2, Taormina 14, Fiorino 2, Sormani 9, Madasi, Capolari. All. Di Landri

Figino- Basket Nibionno 61 – 68 (16-19, 32-33, 51-46)

Figino: Minotti L. 5, Ferrario 10, Bernardi 7, Bargna 4, Gazzola 6, Arnaboldi 5, Mazzucchi 7, Marzorati 4, Colombo 6, Minotti D. 7. All. Orsi

Nibionno: Borghesi 13, Cappellini 7, Tramarin 8, Corbetta 15, Bonfanti 8, Frigerio 6, Brambilla 9, Moltrasio, Gnecchi, Corti 2. All. Corbetta.

