Basket serie D ultimo turno d’andata nel girone B.

Basket serie D Cabiate domenica posticipo a Nibionno

Anche nel girone B del campionato di basket serie D è arrivato il momento del giro di boa. Questa sera apre le danze il Tavernerio che vuole ripartire come aveva chiuso il 2019 vincendo. il team di coach Max Di Landri è di scena sul campo della Civatese (ore 21.30) mentre domenica in posticipo toccherà al Cabiate ospite del Nibionno (ore 18) per provare a regalarsi un botto d’inizio anno.

Il cartellone completo del 13° turno, ultimo d’andata girone B

Oggi venerdì 10 gennaio Cavenago-Caluschese, Pescate-Sebino Basket, Civatese-Tavernerio (ore 21.30), Brembate-Rovagnate, Alto Sebino-Sondrio; domenica 12 Excelsior-Vercurago, Nibionno-Cabiate (ore 18).

La classifica alla vigilia degli ultimi 40’ nel girone B

Caluschese, Civatese, Brembate 18; Nibionno, Sondrio 16; Excelsior Bergamo, Rovagnate, Sebino Basket 14; Cavenago 12; Vercurago 10; Tavernerio 8; Pescate 6; Pall. Cabiate 4; Alto Sebino 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU