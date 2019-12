Basket serie D dopo 12° turno girone B.

Cabiate, niente da fare contro Brembate

Il penultimo turno del campionato di basket serie D regala una vittoria pesante quanto sofferta al Tavernerio di coach Max Di Landri che doma il fanalino di coda Alto Sebino ma solo dopo un overtime mentre niente da fare per il Cabiate ko in casa con il Brembate. Si tornerà in campo il 10 gennaio dopo le feste.

I tabellini di

Pallacanestro Cabiate – Basket Brembate Sopra 57 – 76

Parziali 24-14, 34-29, 49-52

Pallacanestro Cabiate: Bloise 5, Bianchi, Minotti 2, Lomuscio 2, Silva 17, Barni, Tagliabue 6, Busnelli 4, Castiglioni 4, Rho 6, Nobili 7, Broggi 4. All. Orsi

Basket Brembate Sopra : Alessio, Bonfanti, Capelli 15, Gambirasio C. ne, Gualandris 2, Galbiati, Lanzetta 10, Magni 11, Mazzoleni 8, Perego, Roncoroni 6, Zanchi 24. All. Bissola

Basket Tavernerio – CB Alto Sebino 85 – 76 dts

Parziali 22-19, 39-36, 49-57, 70-70

Basket Tavernerio : Moscatelli 20, Sormani 20, Taormina 18, Bianchi 5, Ouattara 7, Romanò 6, Pedrazzani 9, Bianco, Madasi. All. Di Landri

CB Alto Sebino : Faustini 13, Picen 13, Patroni, Bontempo 28, Fenaroli 4, Villa 16, Bertoletti, Canossi, Sawadogo 2, Rodari. All. Polesinanti

Programma del 12° turno girone B

Venerdì 20 dicembre Cabiate -Brembate 57-76, Tavernerio-Alto Sebino 85-76 dts, Vercurago-Civatese 67-71, Rovagnate-Cavenago 82-74; domenica 22 Caluschese-Nibionno 57-50, Sebino Basket -Excelsior Bergamo 76-68, Sondrio-Pescate 71-53.

Classifica del girone B

Caluschese, Civatese, Brembate 18; Nibionno, Sondrio 16; Excelsior Bergamo , Rovagnate, Sebino Basket 14; Cavenago 12; Vercurago 10; Tavernerio 8; Pescate 6; Pall. Cabiate 4; Alto Sebino 0.

Programma del 13° turno, ultimo d’andata girone B

Venerdì 10 gennaio Cavenago-Caluschese, Pescate-Sebino Basket, Civatese-Tavernerio, Brembate-Rovagnate, Alto Sebino-Sondrio; domenica 12 Excelsior-Vercurago, Nibionno-Cabiate.

