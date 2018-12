Basket serie D dopo l’11° turno andata girone C.

Basket Serie D Colpo grosso del Figino a Cabiate

Si avvicina il giro di boa del campionato di Basket serie D e nel girone C l’11° turno d’andata ha salutato il ritorno al successo della Novacaritas. Dopo due ko di fila il team di Appiano Gentile ha sbancato Lomazzo. Colpo esterno in un derby anche per il Figino che ha espugnato Cabiate. Passo falso del Cadorago a Biassono così come stop per i due fanalini di coda Tavernerio e Villa Guardia. Già domani però si aprirà il turno prenatalizio con l’anticipo ad Appiano Gentile tra Novacaritas e Bellusco.

I tabellini del 12° turno andata girone C

Pall. Master Carate – Pol. Bellusco Basket 78 – 49

Pallacanestro Cabiate – Legnomarket Figino 57 – 65 (17-18, 25-37, 46-48)

Pallacanestro Cabiate : Beretta 9, Gafforelli 4, Bianchi, Pozzi 14, Tagliabue, Silva 8, Sannino 5, Orsenigo 5, Castiglioni ne, Nobili ne, Rho 5, Spreafico 7. All. Allievi

Basket Figino Serenza : Minotti L., Caiati 2, Bernardi 20, Farina, Gabba 19, Bargna 8, Gazzola 10, Arnaboldi 1, Marzorati, Colombo 2, Minotti 3. All. Orsi

Tavernerio Basket – Cesano Seveso 67 – 87 (24-22, 43-47, 43-65)

Tavernerio Basket : Taormina 22, Aiani 15, Farina 10, Piva 8, Sormani 5, Romanò 2, Fiorino 3, Zucchi 2. All. Di Landri

Basket Cesano Seveso : Maccan 2, Ricci 26, Prussiani 5, Cipolla 17, Ferrario 2, Caglio 18, Cesana, Picelli 5, Gianotti, Franchi, Martin Rota 12. All. Maisto

Basket Biassono – Olimpia Cadorago 70 – 62 (20-19, 34-34, 54-56)

A. Dil. Basket Biassono : Frassoni, D.Arosio 9, Pirola 16, Deluca 7, Leggiero, Parlato 18, Saccardi 3, Cervato, L.Arosio 9, Giraldo 6, Meda, Angelici 2. ALL.: Riboldi

ASD Olimpia Cadorago : Amatulli 2, Dominioni, Broggi 7, Corti 14, Colmegna 2, Cipriano 5, Meroni 7, Marinoni 4, Bloise 3, Terreni 18, Clerici. ALL.: Serafini

GS Villaguardia – Paderno Dugnano 49 – 77 (7-30, 24-47, 35-65)

GS Villaguardia ASD : Bedetti 4, Bianco 6, Tassan 3, Veronelli, Scandella 9, Corti, Giussani 7, Mastromonaco 5, Belloni 8, Gatti 4, Moraca 3. All. Brenna

GS BK Paderno Dugnano : Pruni 7, Antonelli, Gioso 4, Galli 15, Robboni, Lazzarin 20, Ribatti 5, Bollani 4, Roselli 10, Brambilla 12. All. Croci

ABC Lomazzo – Novacaritas Appaino 49 – 61 (13-10, 25-26, 43-42)

ABC Pall. Lomazzo : Clerici 2, Galletti 8, Pagani 10, Chiurato 1, Paieri 1, Galli 9, Colombo 2, Erba 14, Martinoni, Formicola, Orsi 2, Ippindo. All. Zandalini

US Dil. Indipendente : Arrigoni 7, Trebbi 2, Rossi 7, Gorni 13, Ferloni 6, Prato, Bottinelli 6, Rovelli, Ronchetti 4, Pagani 4, Losa 12. All. Biraghi

Basket Seregno – Ussa Nova Milanese 63 – 52

Classifica del girone C

Seregno, Carate Brianza 20; Novacaritas Appiano Gentile 18; Biassono 16; Paderno 14; Lomazzo, Cesano Seveso 12; Figino, Cadorago 10; Bellusco, Nova Milanese 8; Cabiate 4; Tavernerio 2; Villa Guardia 0.

Programma del 12° turno penultimo andata girone C

Merceoledì 19 dicembre Appiano-Bellusco (ore 21.30); venerdì 21 Tavernerio-Nova (21.30), Paderno-Lomazzo (21.30), Cesano Seveso-Biassono, Cabiate-Villa Guardia (21.15), Figino-Seregno (21.15); domenica 23 Cadorago-Carate (18).

