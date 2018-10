Basket serie D dopo il 4° turno girone C.

Basket serie D primo successo per il Figino perdono tutte le altre

Turno da brividi aspettando Halloween per le lariane del girone C del campionato di basket serie D. Si conferma capolista e imbattuta però la Novacaritas Appiano che doma a fatica il Cabiate e fa poker. Primo successo per il Legnomarket Figino che sbanca il campo del Nova trascinato da un super Bernardi. Cadono in casa Villa Guardia e Cadorago mentre resta al palo il Tavernerio a Carate così come il Lomazzo ko sul campo della capolista Biassono.

Risultati e tabellini del 4° turno

Villa Guardia-Bellusco 53 – 88 (11-21, 22-46, 37-70. Villa Guardia: Bianco 4, Riccò 2, Tassan 4, Veronelli, Volonté, Prato 2, Corti 7, Giussani 10, Mastromonaco, Belloni 9, Gatti 11, Moraca 4. All. Brenna), Biassono-Lomazzo 68 – 61 (18-12, 36-26. Lomazzo: Galletti 9, Pagani 6, Chiurato 9, Paieri, Bianchi 8, Galli 10, Erba 9, Martinoni 5, Formicola, Incorvaia N.E., Orsi 5. All. Zandalini), Appiano Gentile-Cabiate 71 – 67 (18-18, 40-36, 58-53. Appiano: Arrigoni, Chittaro 6, Trebbi, Rossi 12, Ferloni 2, Del Pero 20, Bottinelli 19, Rovelli, Rimoldi 2, Ronchetti ne, Losa 10. All. Biraghi. Cabiate: Orsenigo 11, Bianchi, Minoli ne, Gafforelli ne, Beretta 7, Spreafico 17, Silva 15, Pozzi 9, Tagliabue, Nobili ne, Castiglioni 8, Rho. All. Allevi), Nova Milanese-Figino 51 – 59 (15-17, 26-30, 40-46. Figino: L. Minotti 2, Ferraioli, Bernardi 23, Caiati, Gabba 3, Bargna 3, Gazzola 10, Arnaboldi 7, Colombo 2, D. Minotti, 9. All. Orsi), Master Carate-Tavernerio 83 – 67 (22-12, 45-34, 60-57. Tavernerio: Farina 12, Della Valle 2, Aiani 14, Quattara, Taormina 20, Piva 8, Zucchi 2, Fiorino 4, Bianco, Sormani 5. All. Di Landri) , Cadorago-Cesano Seveso 63 – 76 (18-19, 34-39, 51-61. Cadorago : Amatulli, Dominioni, Beretta 13, Broggi 3, Corti, Colmegna 7, Trebbi 4, Cipriano 10, Marinoni 6, Bloise 9, Terreni 9, Clerici 2. All. Serafini ), Seregno-Paderno Dugnano 60 – 52 .

Classifica girone C

Novacaritas Appiano Gentile, Biassono, Master Carate Brianza 8; Cesano Seveso, Seregno 6; Paderno Dugnano, Olimpia Cadorago, Nova Milanese, Bellusco 4; Lomazzo, Figino 2; Cabiate, Tavernerio, Villa Guardia 0.

Programma del 5° turno

Mercoledì 31 Nova Milanese-Biassono; venerdì 2 novembre Tavernerio-Cabiate (ore 21.30), Lomazzo-Villa Guardia (ore 21-30(, Bellusco-Cadorago (ore 21), Paderno Dugnano-Figino (ore 21.30); Novacaritas Appiano-Cesano Seveso (ore 21.30); domenica 4 Master Carate-Seregno.

