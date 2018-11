Basket serie D si gioca l’8° turno andata.

Basket serie D oggi la Novacaritas a Biassono e derby Lomazzo-Tavernerio

Tutti a caccia della lepre Appiano Gentile nel girone C del campionato di basket serie D. La capolista Novacaritas sulla scia di sette vittorie consecutive cerca conferme stasera sul difficile campo di Biassono. Fari puntati anche sul derby lariano ABC Lomazzo-Tavernerio mentre Figino ospita Bellusco e trasferte impegnative per Cadorago a Nova e Cabiate a Paderno. Il tabellone verrà chiuso domenica dal fanalino di coda Villa Guardia di scena a Seregno per tentare il colpo grosso.

Programma dell’8° turno andata girone C

Oggi venerdì 23 novembre Cesano Seveso-Master Carate, Figino-Bellusco (ore 21.15), ABC Lomazzo-Tavernerio (ore 21.30), Paderno Dugnano-Cabiate (ore 21.30), Biassono-Appiano Gentile (ore 21.30), Nova-Cadorago (ore 21.30); domenica 25 Seregno-Villa Guardia (ore 18.45).

Classifica girone C

Novacaritas Appiano Gentile 14; Seregno, Carate Brianza 12; Biassono 10; Bellusco, Paderno Dugnano, Cesano Seveso, Olimpia Cadorago 8; ABC Lomazzo, Nova 6; Legnomarket Figino 4; Pall. Cabiate 2; Tavernerio, GS Villa Guardia 0.

