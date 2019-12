Basket serie D domani si apre l’11° turno girone B

Basket serie D Tavernerio in casa, Cabiate fuori

Si prepara il venerdì 13 per il campionato di basket serie D e per le due formazioni lariane del girone B che domani scenderanno in campo. Il Tavernerio di coach Max Di Landri dopo il colpo grosso a Rovagnate torna tra le mura amiche e in barba alla scaramanzia proverà a centrare la conferma vincente anche contro il Cavenago Brianza. Trasferta invece per la Pallacanestro Cabiate che dopo aver messo paura alla capolista domani sera proverà il colpo corsaro in casa del fanalino di coda Alto Sebino ancora a secco di vittorie.

Programma del 11° turno girone B

Domani venerdì 13 dicembre Alto Sebino-Cabiate (ore 21.30), Pescate-Civatese, Tavernerio-Cavenago Brianza (ore 2.30), Brembate-Sondrio; domenica 15 Caluschese-Sebino, Nibionno-Vercurago, Excelsior Bergamo-Rovagnate.

Classifica del girone B

Caluschese 16; Nibionno, Civatese, Sondrio, Brembate 14; Excelsior Bergamo, Rovagnate 12; Sebino Basket, Cavenago, Vercurago 10; Pescate, Basket Tavernerio 6; Pall. Cabiate 2; Alto Sebino 0.

