Basket serie D aperto il 10° turno andata girone C.

Basket serie D stasera il derby Figino Lomazzo

Si è aperto ieri sera il 10° turno del campionato di basket serie D che nel girone C ha giocato un primo anticipo. Protagonista il fanalino di coda GS Villa Guardia che ancora un avolta caduto sul campo della Nova Milanese rimandando così l’appuntamento con la prima vittoria. Stasera fari puntati sul secondo anticipo a Figino dove va in scena il derby Legnomarket-ABC Lomazzo (ore 21.15). Domani invece tornerà in campo la capolista Appiano che, reduce dal primo stop stagionale, ospiterà lo scontro diretto con la pariclassifica Master Carate (ore 21.30).

Il tabellino di Ussa Nova Milanese -GS Villa Guardia 77-57

Parziali 25-19, 42-23, 56-37.

Villa Guardia: Bedetti, Bianco, Tassan 10, Veronelli 3, Scandella 5, Volonte 2, Corti 10, Mastromonaco, Belloni 15, Gatti 3, Moraca 9. All. Brenna.

Programma del 10° turno girone C

Oggi giovedì 6 dicembre Figino-Lomazzo; domani venerdì 7 Cesano Seveso-Cabiate, Bellusco-Biassono, Appiano Gentile-Carate, Paderno-Tavernerio; domenica 9 chiuderà Olimpia Cadorago-Seregno (ore 18).

Classifica aggiornata del girone C

Novacaritas Appiano Gentile, Carate Brianza, Seregno 16; Biassono 12; Lomazzo, Paderno Dugnano, Cadorago 10; Figino, Bellusco, Cesano Seveso, Nova Milanese* 8; Cabiate 4; Tavernerio 2; Gs Villa Guardia* 0

(* 1 gara in più)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU